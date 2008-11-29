У канадських паспортах з'явиться третя стать

Канада стане першою державою у світі, де в паспортах можна буде вказувати не тільки жіночу і чоловічу стать, але і стать Х. Як інформує National Post, така заява пролунала від Ахмеда Хусена, міністра імміграції Канади.

«Всі канадці повинні мати можливість безпечно бути тим, ким вони є, жити згідно гендерної ідентичності і виражати свій гендер за власним бажанням», - підкреслив міністр. Третя стать Х буде вказуватися не тільки в паспортах, але і в інших документах. Вже 31 серпня Міністерство імміграції Канади підпише відповідну документацію, і будь-який громадянин за своїм бажанням зможе вказати в документах стать Х – невизначена стать.

Повідомляється, що це нововведення вже у вересні буде поширюватися на всі державні департаменти і органи. Нагадаємо, що ініціатива про введення третього підлоги в Канаді на офіційному рівні раніше надійшла від Джастіна Трюдо, канадського прем'єр-міністра. Цей молодий політик став першим, хто активно підтримує ЛГБТ-рух в Канаді.