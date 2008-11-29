КНДР всіх нервує ракетними пусками

Рада безпеки ООН збирається на екстрене засідання

29 серпня, КНДР запустила ракету, яка пролетіла над північним японським островом Хоккайдо і впала в море. З цього приводу, радбез ООН збереться на екстрене засідання.

За даними уряду Японії, ракета була запущена рано вранці за місцевим часом і пролетіла 2700 кілометрів. Перед падінням вона розпалася на три частини.

При цьому Японія не вжила заходів, щоб збити північнокорейську ракету. Під час інциденту влада попередила жителів про необхідність виявляти пильність і вжити заходів обережності.

Збройні сили Південної Кореї повідомляють, що запуск відбувся незадовго до шостої ранку за місцевим часом з району Сунан, поблизу Пхеньяну. Ракета пролетіла 2700 кілометрів.

Як повідомляє Reuters з посиланням на дипломатичні джерела, 29 серпня, ввечері Рада Безпеки ООН збереться на екстрене засідання після нового ракетного випробування КНДР. Ініціаторами проведення засідання виступили Японія, США і Південна Корея.

Після останнього запуску в Північній Кореї прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе заявив, що такі дії КНДР є безпрецедентною загрозою для нації. За його словами, президент США Дональд Трамп підтримав необхідність посилення тиску на КНДР.

За словами японського прем'єра, Трамп заявив, що США були «на 100 відсотків з Японією». Також американський президент проявив «тверду прихильність обороні Токіо».

Президент США Дональд Трамп заявив, що переговори з КНДР не приведуть до вирішення північнокорейської проблеми.

«США розмовляють з Північною Кореєю і платять цим здирникам гроші 25 років. Переговори — не вихід!» — написав Трамп на своїй сторінці у Twitter.

Востаннє північнокорейська ракета пролетіла над територією Японії в 2009 році. Тоді Японія, США і Південна Корея вважали це випробуванням балістичної ракети, проте Пхеньян стверджував, що мова йшла про ракету, доставляла в космос супутник.

5 серпня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію 2371, посиливши санкції щодо КНДР у відповідь на проведені країною в липні ракетні випробування. Документ, зокрема, передбачає введення заборони на експорт з КНДР цілого ряду мінералів та продукції, у тому числі вугілля, заліза, свинцю і морепродуктів. У тексті прописані та інші рестрикції, серед яких адресні заходи щодо осіб і підприємств, пов'язаних з ядерною та ракетною програмами Пхеньяну.

9 серпня Дональд Трамп заявив, що Вашингтон КНДР відповість «вогнем і люттю» у випадку, якщо дії Пхеньяна будуть загрожувати Америці. Ця заява викликала скепсис у однопартійців мільярдера і обвалило фондовий ринок. Це сталося після того, як КНДР пригрозила піти на «фізичні дії» у відповідь на ухвалення Радою Безпеки ООН щодо нових санкцій. Крім того, в Пхеньяні назвали нову резолюцію РБ ООН «терористичним актом», і повідомили, що Корейська народна армія розробляє план нанесення превентивного ракетного удару по військових об'єктах США на тихоокеанському острові Гуам, у тому числі по авіабазі Андерсен, де дислоковано стратегічні бомбардувальники B-52.

Нагадаємо, 6 липня 2017 року в ході засідання Ради безпеки ООН США заявили про готовність застосувати військову силу проти КНДР, якщо це буде необхідно для припинення її ядерної програми.

На початку серпня Державний департамент Сполучених Штатів Америки закликав американців покинути Корейську Народно-Демократичну Республіку до 1 вересня. З цього дня американці більше не зможуть потрапити в Північну Корею.

Як повідомляли ЗМІ, в кінці липня голова Об'єднаного комітету начальників штабів Збройних сил США генерал Джозеф Данфорд заявив, що Вашингтон повинен бути готовим до збройної конфронтації з Північною Кореєю. «Немислимо було б допустити, щоб ядерні ракети вразили Денвер або Колорадо. Тому моє завдання — використовувати військові заходи, щоб не допустити цього», — підкреслив американський генерал, додавши, що у випадку війни з КНДР, світ зазнає набагато більш страшних жертв, ніж в роки Другої світової.