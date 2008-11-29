Як кинути палити? Прості і дієві рішення

Багато людей відчувають, наскільки вони безсилі проти жахливої звички - паління.... Але чи дійсно так важко кинути палити? З цією звичкою можна і потрібно боротися. І будь-хто може сказати раз і назавжди тютюну - ні!

Як відомо, сила волі в кожного своя, але сила волі ніяк не пов'язана з нижчевикладеним методом кинути палити. Цей метод, заснований на здоровому глузді, відповідно, щоб перестати палити, треба мати лише здоровий глузд. А все інше - другорядне.

З усіма жахливими наслідками куріння знайомий практично кожен чоловік. І в 21 столітті не знати руйнівні властивості цієї жахливої звички, щонайменше соромно.

Методика, гранично проста, і базується вона на психології. Тобто ніяких препаратів приймати не треба, не треба відвідувати абсолютно ніяких сеансів психо-гіпнозів.

Отже, що треба для того, щоб швидко забути про паління цигарок?

Подумати. Сісти і добре подумати. Це не складно, тим більше, що думати корисно. Необхідно згадати, як і за яких обставин ви почали курити, навіщо ви це зробили, і чому продовжуєте це робити.

Візьміть аркуш чистого паперу, формату А4 і розділіть його на 2 частини. У лівому стовпці ви будете писати плюси куріння, а в правому переваги "не куріння". Подумайте про те, як ви забираєте самі у себе хвилини життя, з кожною новою цигаркою, і яку страшну хворобу отримаєте в 30-45 років. Який спадок ви дасте своїм дітям. Про те, що у вас старча задишка, щоразу піднімаючись на 2-3 поверх при тому, що вам 20-30 років. Подумайте про ваші жовті зуби, про жахливий запах з рота і від одягу...

Візьміть калькулятор і порахуйте, скільки грошей ви віддаєте дядькам, які наживаються на здоров'ї і слабкості таких людей, як ми. Якщо ви в день викурюєте по одній пачці сигарет, то нескладно підрахувати, скільки ви витрачаєте грошей на місяць, на рік, добровільно вбиваючи себе, і збагачуючи виробників тютюнових виробів. Ті гроші, які ви викурите в рік, приміром, можете розмістити в банк під проценти, і через рік купити суперсучасний комп'ютер. А тютюнові магнати, на доходи від продажу сигарет, купують яхти і острова...

Взагалі, чому ви палите?

Вражаюче, але багато хто скаже, що вони роблять це з толерантності, тобто тому, більшість курять. В школі, у внз, на роботі, ми програмуємося на «стадні» звички - а то буду «не як всі», або «якщо всі - то і я». Адже у нас у кожного своя голова на плечах, і просто необхідно почати думати нею.

Якщо ви ще курите, не кидайте палити, просто зупиніться на хвилинку, і подумайте, кого ви любите себе, своїх близьких і друзів, або людей, які ведуть здоровий спосіб життя, при цьому купаючись у розкоші, яку заробили на вашому здоров'ї.

Зрозуміло, ось так все відразу кинути палити навряд чи вийде. Організм, який звик отримувати свою дозу нікотину, просто збунтується. Але зрозумійте, треба не шукати привід і випадок що б покурити, а навпаки! Треба шукати привід і випадок що б не палити! Тоді ви поступово будете скорочувати кількість викурених сигарет з дня на день і поступово відмовлятися від них зовсім.

Ура, ви спробували кинути палити. Але якщо вам все-таки важко без заповітної цигарки - тоді займіться спортом, якщо ви плаваєте, тоді тренуйтеся кожен день, щоб думки і бажання, пов'язані з «куривом», виходили з вас у процесі тренувань. Якщо ви любите бігати, тоді підсильте ваші тренування, а на гроші, які ви б могли витратити на сигарети - купіть що-небудь смачненьке і корисне. Або хоча б хороші кросівки, які раніше просто не могли собі дозволити.