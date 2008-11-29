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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Не усім українцям потрібна вища освіта – Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман вважає, що вища світа не обов'язкова для кожного українця.
Про це він повідомив під час святкування до Дня знань в учбовому комплексі "Ерудит" в Києві.
Він наголосив, що країні дуже не вистачає кваліфікованих фахівців, робочих спеціальностей.
При цьому професіонально-технічна освіта не може виховати якісних, конкурентно-спроможних фахівців, які б розумілися на сучасних технічних процесах.
"Не обов'язково, щоб кожен мав вищу освіту. Я вважаю, що не кожен може бути вченим і не кожному потрібна вища освіта", - зауважив прем'єр-міністр.
Він додав, що традиція мати диплом про вищу освіту склалася в 90-ті роки.
"Зараз диплом не є перевагою, оскільки в першу чергу необхідно мати знання і вміти реалізувати себе в реальному секторі", - сказав Гройсман.
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