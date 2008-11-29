Київських керівників ЖЕКів будуть контролювати

В КМДА мають намір посилити контроль киян над ЖЕКами. Найближчим часом вони обіцяють представити на веб-сторінці адміністрації єдиний рейтинг обслуговуючих підприємств.

Про це повідомляє сайт київської міськадміністрації.

Чиновники обіцяють, що оцінки якості роботи комунальників будуть ставити самі городяни.

А рейтинг буде складатися з ряду критеріїв. Серед яких чистота будинків і дворів, освітлення місць загального користування, протиаварійний робота в робочий час, поточна оплата послуг, кількість скарг на брутальну поведінку і хамство працівників.

Крім того, у КМДА обіцяють, що по 10-ти найгіршим ЖЕКам будуть прийматися рішення про зміну керівництва.

Чиновники також анонсували концепцію посилення контролю киян над ремонтами їх будинків.

Міська влада зобов'яже ЖЕКи погоджувати заплановані ремонтні роботи з мешканцями.

Таким чином, вважають у мерії, люди зможуть контролювати, на що йдуть кошти, закладені в підвищений тариф на послуги з утримання будинків та прибудинкових територій.

«Кожна експлуатуюча компанія повинна узгодити види поточних ремонтів з людьми і орієнтуватися на думку громади», - сказав заступник директора Департаменту житлово-комунальної інфраструктури КМДА - начальник управління житлово-комунальної політики Олександр Малихін.

Він зазначив, що найближчим часом відповідні інструкції будуть розміщені на кожній київській багатоповерхівці. Мешканцям запропонують надсилати свої рекомендації на електронну пошту, вказану в оголошенні, або звернутися безпосередньо до керуючої компанії.

«Оптимальною формою комунікації з ЖЕКом в питанні поточного ремонту може стати обрання уповноваженої особи, та визначити перелік першочергових робіт в будинку, щоб не виникало протиріч, можна шляхом проведення будинкових зібрань», - додав Малихін.

Нагадаємо, що в серпні кияни почали отримувати нові платіжки за обслуговування будинків та прибудинкових територій.

Тариф був збільшений до 2,8 грн/кв. м до 5,8 грн/кв. м. А у випадку оплати після 20-го числа місяці і зовсім 6,43 грн/кв. м.