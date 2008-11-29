У Росії спрощується порядок отримання громадянства РФ для українців

Громадянам України, визнаним носіями російської мови, буде необхідно надати нотаріально завірену копію заяви про відмову від наявного в них українського громадянства.

Громадянам України тепер стане легше отримати громадянство РФ за програмою носія російської мови.

"Громадянину України, визнаному носієм російської мови, при зверненні з заявою про прийом в громадянство Російської Федерації необхідно надати нотаріально завірену копію заяви про відмову від наявного у нього громадянства України", - повідомили в МВС.

Також там зазначили, що прийом заяв з питань громадянства Росії буде здійснюватися в усіх підрозділах з питань міграції територіальних органів МВС Росії.

Раніше заступник глави МВС Олександр Горовий при обговоренні в Держдумі поправки, що знімають перешкоди для отримання громадянства Росії колишніми українцями повідомляв, що в цьому році близько 600 тис. українців, які перебувають у Росії, чекали вирішення даного питання.

За словами Горового, на сьогоднішній день 476 тис. громадян України мають дозвіл на тимчасове проживання в РФ, 176 тис. - вид на проживання, 777 тис. українців щорічно пролонгують патенти на заняття трудовою діяльністю.