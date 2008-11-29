Мінімальна пенсія не дотягує до прожиткового мінімуму

Максимальна пенсія в Україні зараз становить 10 тисяч 740 гривень. За словами заступника міністра соціальної політики Миколи Шамбіра, на даний момент в Україні дві третини пенсіонерів отримує низькі пенсії, які не дотягують навіть до прожиткового мінімуму.

Він додав, що починаючи з 2011 року жодної пенсії, яка призначається в розмірі більш ніж 10 740 гривень, немає.

«Є пенсії, які призначені до цього року. Вони дещо більші, але знову ж - дивлячись у кого», - підкреслив заступник міністра.

На репліку журналістів щодо високих пенсій суддів, заступник міністра відповів: «Ще раз хочу сказати, що пенсій у нас немає більше 10 тисяч 740 гривень. У суддів є така виплата як щомісячне довічне грошове утримання. Але це не пенсія. Я згоден, що питання є, але на сьогодні шановні депутати прийняли такий закон. Іншого нічого не можу сказати».

Також він зазначив, що дві третини пенсіонерів отримує пенсії, які не дотягують навіть до прожиткового мінімуму.

«У двох третин пенсіонерів основний розмір пенсії нижче прожиткового мінімуму. Проводяться різні доплати, надбавки, які даються відповідно державним бюджетом, солідарною системою, але в цілому це характеризує те, що розмір пенсій у нас дуже низький», - заявив Шамбір.

Заступник міністра також пояснив, чому в Україні такі низькі пенсії. «У нашій країні пенсія залежить не тільки від середньої зарплати і стажу, але ще і від часу виходу людини на пенсію. Останній раз пенсії перераховувалися в 2012 році. Тобто, людина, яка вийшла на пенсію до 2007 року, отримала пенсію 678,70 грн., що набагато нижче прожиткового мінімуму. Якщо ж людина вийде на пенсію зараз, її пенсія дорівнює 2134 грн.» - заявив чиновник.

В лютому 2017 року міністр соціальної політики Андрій Рева заявив, що багато українців ризикують залишитися без пенсій, якщо вони не будуть платити протягом трудового життя єдиний соціальний внесок.