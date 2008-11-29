В світовому рейтингу Армія України опинилася на 30-му місці

Експерти Global Firepower склали рейтинг армій світу, згідно з яким українські Збройні сили знаходяться на 30-му місці серед 133 держав, повідомляє портал цієї міжнародної організації.

Лідерські позиції в рейтингу зайняли армії Сполучених Штатів Америки, Росії, Китаю, Індії і Франції. Крім того, а першу десятку потрапили Великобританія, Японія, Туреччина, Німеччина і Єгипет.

В Global Firepower відзначають, що в Україні 15,7 мільйона людей є придатними до служби в збройних силах, в країні в цілому нараховується 1,182 мільйона військовослужбовців, з них 182 тисяч – діючі та 1 мільйон – резервісти. Збройні сили України мають у своєму розпорядженні 238 літальних апаратів (які представлені в якості літальних апаратів з нерухомим крилом, так і гвинтокрили), 2449 бойових танків, 8217 броньованих бойових машин, 1302 самохідні артилерійські установки, один фрегат, один корвет. Нагадаємо, у квітні цього року президент Петро Порошенко заявив, що армія України займає восьме місце в Європі.