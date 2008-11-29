Шоу «PokerAfterDark» возвращается на телеэкраны

Pokerafterdark (Покер после полуночи) – это легендарное шоу, которое шло с 2007 года на канале NBC. В нем участвовали профессиональные покерные игроки, а у экранов в это время собиралось множество поклонников покера, которые наблюдали за невероятной атмосферой и динамикой игры. Шоу было закрыто в 2012 году, что вызвало бурю негодований, однако недавно стало известно о его возрождении. Причиной закрытия стала «черная пятница», а точнее то, что спонсором «Покера после полуночи» был FullTiltPoker.

Напомним, что в первых сезонах «Pokerafterdark» участвовало шесть игроков. Они играли в Sit&Go с бай-ином $20,000, а победитель забирал весь призовой фонд. В каждом сезоне было шесть серий: первые пять являлись часовой трансляцией игры, а шестой – нарезкой самых интересных раздач с комментариями профессионалов.

С четвертого сезона редакторы стали вносить в программу некоторые изменения. Теперь игроки могли начать играть в кеш, а также не только в Холдем, но и в Пот-лимит Омаху. Однако, интерес к игре у обычных телезрителей был неизменным.

Изюминкой данного шоу было то, что его никто не комментировал. На каждом из игроков был закреплен микрофон, поэтому сами участники нередко давали колкие и едкие комментарии в адрес оппонентов.Поэтому, если вы хотите наблюдать за данным шоу, вам как минимум необходимо знать правила игры в Техасский Холдем, а также комбинации покерных рук.

Говоря об участниках, стоит отметить, что это были не обычные игроки, а настоящие профессионалы своего дела, такие как Том Дван, Фил Хельмут, Даниель Негреану, Фил Айви и другие.

Как изменится «Poker After Night»?

Отныне знаменитое шоу будет выходить не на NBC, а на покерном телеканале PokerCentral. Формат передачи полностью изменится: шоу будет выходить не в записи, а в режиме прямой трансляции в течение понедельника, вторника и среды. Участники будут играть в Безлимитный Холдем и Пот-Лимит Омаху.

Участвовать в PokerAfterDark будут уже привычные нам Даниель Негреану и Антонио Эсфандиари, а также несколько новых участников, одним из которых станет Ник Шульман. Вести шоу будет Али Неджада – бессменный ведущий передачи.

Стоит отметить, что PokerGO – которому отныне принадлежит проект PokerAfterNight, подвергся критике после недавней трансляции WSOP. По мнению пользователей, уровень профессионализма комментаторов был на низком уровне. Поэтому надеемся, что в возрождающемся шоу все изменится в лучшую сторону.