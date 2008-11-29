Знайдений ефективний спосіб раннього виявлення раку

Американські вчені знайшли ефективний метод ранньої діагностики раку. Відповідне дослідження опубліковане в журналі Science Translational Medicine, коротко про нього повідомляє The Telegraph.

Метод передбачає забір крові і дозволяє на невеликій частці ДНК, пов'язаної з пухлиною, відстежити початок розвитку злоякісного новоутворення товстого кишечника, раку молочної залози, легень і яєчника.

Діагностика заснована на сортуванні мутацій в ДНК, викликані онкологічними факторами, від інших генетичних змін. «Ми намагаємося знайти голку в стозі сіна, тому, коли ми виявляємо зміни ДНК, ми хочемо переконатися, що це те, що ми маємо на увазі», — говорить співавтор дослідження Віктор Велкулеску.

Нову технологію вчені випробували на 138 хворих з ранніми стадіями раку, діагностування якого на даному етапі ускладнено. Онкологічні захворювання новим методом визначилися у 86 пацієнтів. Також фахівці перевірили 44 здорові людини, результати тестів на рак у них були негативними.

Надалі вчені планують провести випробування тестової системи на більшому числі пацієнтів, а також приділити особливу увагу діагностиці стану здоров'я людей з високим ризиком виникнення онкологічних захворювань, зокрема, курців.