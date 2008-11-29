Pegas Shop - пивное оборудование для ценителей качества

Пиво – очень выгодное направление для собственного бизнеса, который не перестает набирать популярность в Украине. Уже открыто немало точек продаж, но не все из них одинаково успешны. Весь секрет заключается в грамотном выборе пивного оборудования, без которого невозможно наладить быструю реализацию напитка. Найти все необходимое в одном месте невероятно сложно, если только не воспользоваться отличным интернет-магазином Pegas Shop, основной ассортимент которого доступен на странице pegas-shop.com.ua/pegas-oborudovanie.

Как выбирать пивное оборудование

Разнообразные виды оборудования представлены сразу в нескольких раздела на сайте магазина Pegas Shop. Компания серьезно уделяет внимание разнообразию ассортимента, стараясь сделать его максимально широким. Здесь с легкостью можно найти самые современные пивные колонны и краны, запастись картриджами и диспенсерами и выбрать множество других аксессуаров, столь необходимых всем, кто открывает собственную точку по реализации пива.

Представленные товары являются полностью сертифицированными, имеют годовую гарантию. Каждому из них соответствует своя страница с подробным описанием основных характеристик, что сильно облегчает выбор. Начинающие пивные дистрибьюторы могут положиться на специалистов магазина, которые будут рады оперативно помочь выполнить нужный выбор. Здесь рады также представителям многих других областей общепита. Например, в ассортименте имеется современное оборудование для продовольственных магазинов, всевозможных заведений общепита прочих сфер обслуживания. Можно смело заявить: Pegas Shop – одно из лучших мест для оптовых покупок технического оснащения, позволяющего в кратчайший срок открыть собственный бизнес.

Преимущества Pegas Shop

Данная компания уже давно не является новичком на украинском рынке и немало лет реализует качественное оборудование и аксессуары. Магазин не перестает разрабатывать уникальные предложения и оказывает полную поддержку с профессиональным оснащением кухонных помещений. Его специалисты с легкостью выполняют монтаж даже сложного оборудования, а также в подробностях демонстрируют его работу персоналу.

Обращаясь в Pegas Shop, можно надеяться на скорейшее исполнение заказов и получение только отборных товары мирового и отечественного производства. Ассортимент магазина состоит лишь из надежных и долговечных технических товаров, при этом достаточно неприхотливых в использовании. Здесь найдут все необходимое даже опытные профессионалы!