Визначено смертельну дозу кави для людини

Група фахівців із США провела дослідження і назвала смертельну дозу кави.

Разом з цим, результати наукової роботи показали, що від кави можна не тільки з-за високої дози кофеїну цього напою.

Таким чином, вчені з'ясували, дорослій людині, для того, щоб померти від кофеїну, достатньо всього лише 5-10 грамів цієї речовини.

Велика порція кави містить близько 340 грам алкалоїду, тому спровокувати летальний результат не зможуть навіть 15 випитих чашок кави, так як людські шлунок і сечовий просто не можуть витримати таке навантаження.

Також варто брати до уваги інші джерела кофеїну: шоколад, кислі цукерки та енергетики.