Знайдений простий спосіб уповільнити старіння

Вчені з Каліфорнійського університету, США, з'ясували, що низькокалорійна дієта сприяє підтримці біологічних годин в пізньому віці і перешкоджає старінню. Стаття дослідників опублікована в журналі Cell. Прес-реліз доступний на сайті EurekAlert!

В експериментах фахівці використовували 6-місячних і 18-місячних мишей, у яких брали зразки тканин печінки. Виявилося, що в роботі механізму, який відповідає за вимикання і активацію беруть участь у засвоєнні їжі гени в залежності від часу доби, спостерігалися помітні зміни з віком.

Однак у тієї групи гризунів, раціон яких був на 30 відсотків менш калорійним протягом шести місяців, біологічні годинники «омолодили». За словами вчених, це уповільнювало процес фізіологічного старіння. Подібний механізм, швидше за все, існує і у людей.

У лютому 2017 року в журналі Nature Communications була опублікована стаття, в якій повідомлялося про виявлення 25 генів, пов'язаних з циркадными ритмами, при цьому їх активність підвищується в зрілому віці. Причину цього вчені побачили в їх захисної функції, що виявляється в уповільненні процесів старіння.