Підготовка до легкої вагітності: важливі нюанси

Підготовка до вагітності – це один з найважливіших періодів у житті жінки, спрямований на народження здорового малюка. Чим раніше ви почнете готуватися до виношування дитини, тим вище шанси, що всі дев'ять місяців пройдуть без проблем і завершаться легкими пологами.

Вагітність – це природний стан жіночого організму, яке, тим не менш, є потужним стресом, вимагає активізації усіх фізичних і психічних резервів майбутньої мами. У якому б віці ви не зважилися на народження малюка – завжди є ризик, що під час вагітності дадуть про себе знати захворювання, які до цього практично не турбували вас або про наявність яких ви навіть не підозрювали.

Особливу увагу варто приділити і підготовці організму майбутнього батька. Сьогодні ні для кого не секрет, що від активності чоловічої репродуктивної системи зачаття залежить не менше, ніж від жіночої. Тому чоловік теж повинен відповідально підійти до процесу дітонародження.

Сімейній парі, яка мріє про народження дитини, краще заздалегідь з’ясувати как высчитать пол ребенка до зачатия та скласти докладний план підготовки до вагітності.

Шкідливі звички та фактори, від яких необхідно відмовитися

Напевно багато хто чув про те, що майбутнім батькам необхідно забути про сигарети і алкоголь під час підготовки до вагітності. Тютюновий дим і зловживання спиртними напоями може призвести до важко протікає вагітності і народження дитини з генетичними патологіями і відхиленнями.

А от про те, що зачаття дитини може перешкодити такий популярний в наші дні недосип, знають далеко не всі майбутні батьки. Якщо ви плануєте вагітність, доведеться забути про нічних посиденьок з гаджетами в руках або перед телевізором. Рекомендовано спати хоча б 7-8 годин на добу.

Від фізичних перевантажень теж доведеться відмовитися. Регулярні заняття фітнесом – це дуже корисно і сприяє правильній роботі всіх органів і систем. Але фізичне навантаження майбутніх батьків повинна бути помірною і дозованої, не на шкоду здоров'ю.

Варто приділити увагу і стресу, з яким періодично стикаємося всі ми. Постійне нервове перенапруження, викликане несприятливою обстановкою в родині або на роботі, для багатьох жінок є досить потужним контрацептивом, що не дозволяє завагітніти. У чоловіків стрес знижує вироблення тестостерону і зменшує кількість сперматозоїдів в еякуляті. Тому, якщо в найближчих планах у вашої пари народження малюка, – саме час навчитися ставитися до проблем простіше і всіма силами уникати стресів.

Правильне харчування

У процесі підготовки до вагітності необхідно переглянути своє меню і вживати якомога менше напівфабрикатів, консервів, смажених і надмірно гострих страв, копчених продуктів і всілякого фаст-фуду. Нехай в сучасному світі не завжди можливо повністю відмовитися від їжі з вмістом консервантів і барвників, все одно не варто махати рукою «скрізь одна хімія, від неї не врятуватися і тому неважливо, чим харчуватися». Приділяйте час планування меню і в переддень вагітності вживайте достатньо овочів і фруктів, нежирних м'ясних і рибних страв, а також кисломолочних продуктів. Відмовтеся від газованих напоїв, надмірного вживання кави і пийте більше чистої води.

Постарайтеся привести свою вагу в норму. Вагітності може перешкоджати як дефіцит маси тіла, так і зайві кілограми у майбутніх матері і батька. Якщо не виходить налагодити правильне харчування самостійно, варто звернутися до дієтолога. Часто фахівець за один-два прийоми вирішує проблеми, з якими пацієнт самостійно не може впоратися роками.

Психологічна підготовка

Цим пунктом не всі майбутні батьки приділяють належну увагу, вважаючи його необов'язковим. А адже правильний психологічний настрій під час підготовки до вагітності відіграє дуже важливу роль. Якщо пара підходить до зачаття усвідомлено, то виношування дитини відбувається в спокійній атмосфері, спостерігається менше ризик розвитку ускладнень, а самі пологи проходять легко.

До народження дітей майбутнім батькам дуже важливо навчитися домовлятися один з одним, встановлювати загальні правила спільного життя з дитиною і ведення господарства, співпрацювати і в усьому підтримувати один одного.

Комплексне обстеження при підготовці до вагітності

Перед зачаттям майбутнім батькам необхідно пройти всебічне обстеження, за результатами якого вони отримають вичерпну й об'єктивну інформацію про стан свого здоров'я. Головне, вибрати викликає довіру клініку, де ведуть прийом лікарі різних спеціалізацій. Невірно думати, що при підготовці до вагітності жінці потрібна тільки допомога гінеколога, а чоловікові – уролога. Обстеження повинно бути повним, а це значить, що не можна обійтися без терапевта, кардіолога, ендокринолога, генетика і багатьох інших фахівців.

У процесі підготовки до вагітності необхідно здати загальні аналізи крові та сечі, біохімічні та імунологічні аналізи крові, аналізи на ВІЛ, гепатити, герпес, краснуху, токсоплазму, цитомегаловірус і перевірити функціонування щитовидної залози. Також необхідно здати гінекологічний мазок на флору, цитологічні дослідження і ЗПСШ. Крім того, потрібно проведення УЗД, комп'ютерної томографії та консультації профільних лікарів, якщо майбутня мама страждає якими-небудь хронічними захворюваннями. Не забудьте про лікування у стоматолога та санації порожнини рота – нешкідливий на перший погляд карієс може принести вагітній жінці чимало проблем.

Особливо рекомендується ретельно готуватися до вагітності жінкам, які раніше стикалися з такими проблемами, як нерегулярний менструальний цикл, міома матки, запалення придатків, ЗПСШ, патології шийки матки, викидні та передчасні пологи.

Програма підготовки чоловіків до зачаття дитини включає в себе огляд у лікаря-уролога, спермограму і аналізи на ЗППП. Якщо у майбутніх батьків в сім'ї спостерігалися генетичні захворювання, обов'язково необхідна консультація лікаря-генетика.