Як зменшити піхву

Жіночі статеві органи створені і добре пристосовані для виконання важливого біологічного призначення жінки – народження дитини. Однак малорухливий спосіб життя, неправильне харчування вагітної призвело в останні десятиліття до того, що вага новонароджених різко зростає.

Народження великого (понад 4 кг) і гігантського плода (5кг і більше), а часом і плоду середньої ваги (при патологічних пологах, відсутність нормальних потуг), може призвести до цілого ряду небажаних наслідків. Розриви, опущення матки, стінок сечового міхура і піхви і т. п. викликають в наслідок дискомфорт у повсякденному і в статевому житті. Чи можна щось зробити в цьому випадку, чи існують способи, як зменшити піхву?

Ця проблема хвилює часом не тільки дорослих жінок, піхва яких збільшилася внаслідок пологів або в результаті вікової втрати еластичності її стінок. Часто молоді дівчата також стурбовані занадто великими розмірами піхви, зумовленими фізіологічними особливостями конкретного організму. Нерідкі випадки, коли статеві партнери негативно висловлюються жінці з приводу відсутності звичного для них щільного обхвату стінками піхви статевого члена. Тому навіть молоді деколи приходять до лікаря з питанням: як зменшити піхву?

Такий пацієнтці можуть запропонувати вагинопластику. Ця операція не змінює саму будову піхви, а лише спрямована на її зменшення. В ході операції частину піхви вирізають, а потім відновлюється її цілісність. Для вікових пацієнток операція може поєднуватися з відновленням анатомії промежини, виконанням цистоцеле (усунення опущення сечового міхура), ректоцеле (усунення випинання стінки прямої кишки).

Для тих, кого цікавить питання, як зменшити піхву без хірургічного втручання, рекомендуємо такий простий рецепт: візьміть по 100гр. Лимона і свіжої м'яти, 200 гр. листя дуба і дрібно наріжте. Залийте суміш 1 літром якісного червоного вина. Настоюйте в теплому темному місці протягом тижня, потім процідіть. Зробіть з марлі тампон, змочіть в настоянку і введіть в піхву. Залиште перший раз ненадовго. Якщо алергічної реакції не послідує, надалі можете залишати на ніч тампон і тримати до ранку.

Звичайно, якщо в наслідок важких пологів, крім збільшеного піхви, жінка отримала ще додатковий «букет» у вигляді порушення процесів акту сечовипускання і дефекації, вагинопластика – єдиний вихід. Адже вона допоможе не тільки вирішити проблему збільшеної піхви, але і відновлює функції сечовипускання і дефекації. Тим жінкам, у яких немає таких обтяжуючих наслідків пологів, можуть запропонувати природні методи зміцнення піхви за допомогою спеціальних вправ вумбилдинга. Адже ефекту зменшеної піхви можна домогтися за рахунок регульованого свідомого охоплення фалоса тренованими м'язами.

Як бачимо, проблему, как сузить піхву, вирішити можна, але вирішувати її потрібно в комплексі, обов'язково радячись з лікарем.