У СБУ розповіли, на які підлості може піти Росія

Російські спецслужби, ведучи підривну діяльність на території України, ставлять мету вбивства суспільно-політичних діячів. Про це повідомив глава СБУ Василь Грицак під час брифінгу.

"Ставиться мета вбивство окремих громадсько-політичних діячів. Як правило, це повинні бути якісь яскраві особистості. Причому незалежно від влади чи опозиції, щоб вбивство такого діяча принесло очікуваний для них суспільний резонанс. Нами були попереджені ряд подібних терористичних атак. За останній місяць СБУ було виявлено три таких групи", - сказав він.

Грицак також повідомив, що СБУ має оперативну інформацію про посилення розвідувально-диверсійної діяльності російських спецслужб на території України.

"Останнім часом СБУ фіксує значну активізацію російських спецслужб на території нашої держави", – сказав він.

За словами Грицака ФСБ РФ засилає диверсійні групи для вчинення терористичних актів, вбивства державних діячів.

"Головними цілями є стратегічні об'єкти життєзабезпечення, інфраструктури. Так само ставиться мета вбивство окремих громадсько-політичних діячів", - заявив він.

За словами Грицака, тільки за останній місяць СБУ запобігла три такі терористичні атаки.

"Зокрема в Харкові 17 липня затримали керівника і організатора ДРГ, яку підготувало ГУР Генштабу Збройних сил Російської Федерації. Вони отримали завдання здійснити вбивство кількох громадських діячів України. Прізвища я не можу назвати, тому що ці люди не дали дозвіл на оприлюднення їхніх прізвищ", - повідомив він.

За словами глави СБУ, для здійснення одного з вбивств планували використовувати квадрокоптер.

Наступну групу затримали 13 липня в Маріуполі. Ця група планувала підірвати один з підрозділів Національної гвардії України. Членів ДРГ затримали під час закладки протипіхотної міни. Подібна міна в Україні не виробляється і не використовується. Це міна - російського виробництва", - розповів Грицак .

Також, Грицак нагадав, що 24 липня в Одесі затримали диверсантів, які вчинили підрив автомобіля.