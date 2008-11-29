Вода в офисе: на чём приходится заваривать чай

Вряд ли можно обнаружить тему, более насыщенную разнообразными мифами и псевдонаучными мнениями, чем тема воды. Каких только манипуляций с водой не осуществляют, не всегда понимая, зачем. Воду вымораживают, чтобы из «мёртвой» превратить в «живую», заряжают от телевизора с Чумаком, наполняют информацией, наговаривая над стаканом молитвы. За какой-то особой водой ездят к «святым» источникам, лезут в зимнюю стужу в прорубь, надеясь получить неземную благодать. Есть настоящие культы, имеющие тысячи адептов, проповедующих лечение дистиллированной влагой, монастырской водой. И это всё на фоне полного отсутствия научных объяснений.

Странное противоречие

В чём наука преуспела – так это исследования водопроводной воды. Но здесь наблюдается парадокс: несмотря на огромное количество предостережений о вреде хлора, о десятикратном превышении уровня загрязнений солями тяжёлых металлов, сульфатами, марганцем и железом, большинство жителей Киева продолжает тему игнорировать, наполняя чайники и кастрюли содержимым водопровода.

Проблему решит доставка

Почему так?! Зная о вредных последствиях водопроводной воды для организма, продолжать пить чай, приготовленный на этой воде, просто преступно по отношению к себе! Ведь имеется такая услуга, как доставка бутылей домой или в офис. Отправив поисковому роботу запрос «вода в офис Киев», можно получить свыше 40 предложений от компаний, занимающихся розливом и доставкой артезианской воды клиентам. Чуть более одной гривны стоит вода, поставляемая одним из лучших поставщиков Киева – компанией «Хвиля здоров'я». Когда десятки гривен тратятся на покупку хорошего чая или кофе, неужели цена 1,36 за литр качественной основы для горячих напитков кому-то покажется чрезмерной? Но так происходит повсеместно!

Фильтр решает проблему лишь частично

Несмотря на то, что на вкус чая качество использованной воды оказывает решающее значение http://hz-voda.com.ua/vliyanie-svojstv-pitevoj-vody-na-vkus-chaya/, далеко не во всех офисах можно обнаружить кулер, заряженный полной бутылью. Часто обходятся мембранным фильтром или и вовсе кувшином, заряженным кассетой с активированным углём. Это явное упущение, над которым следует задуматься и сотрудникам, и организаторам бизнеса, поскольку вода может не только лечить, но и вредить.

«…с моим здоровым коллективом»

Любой директор компании желает, чтобы его сотрудники работали продуктивно, вели себя бодро и весело. Тогда зачем заставлять их пить воду, полученную путём хлорирования промышленных стоков, пестицидов, смытых с полей проливными дождями, содержимого канализаций населённых пунктов, расположенных выше по течению Десны и Днепра?

Следует уже сегодня заключить договор на поставку бутилированной артезианской воды, обеспечив коллектив источником живительной влаги, дарующей жизнь и здоровье.