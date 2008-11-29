Як проходить квест в реальності: секрети і правила у квест-кімнатах

Квест - новий вид приємного проводження часу в компанії друзів. Програма гри спрямована на логічне мислення і спритність. Як проходити квести в реальності? За стилем гра нагадує відому передачу «Форт Боярд» - гравці займаються пошуком відповідей на поставлені питання за допомогою виданих підказок.

Завдяки цікавим сюжетам та інтелектуальному характеру, даний вид розваги стає з кожним роком все більш популярнішим. Багатьох новачків зупиняє той факт, що вони не знають, як пройти квести в реальності і тому відмовляються від них. У цьому вся суть гри - учаснику видаються питання, відповіді на які йому необхідно знайти в процесі, без попередньої підготовки.

Сюжет відбувається в кімнаті. Мета квесту - вибратися з приміщення. При попаданні в кімнату необхідно підготуватися до того, що організатори можуть підготувати ігри кількох типів:

Ескейп-кімната - рішення логічних і пошукових завдань за допомогою підказок і зібраних доказів;

Завдання на спритність;

Квести з сюжетної лінії (детектив).

Вибір сюжету квесту

Сьогодні існує безліч квестів, сюжет яких спрямований на різні дії. Як вибрати найбільш підходящу гру? З ким піти?

Перед прийняттям рішення необхідно визначитися з точною кількістю гравців. Багато квестів розраховані на 2-5 гравців. Якщо ж беруть участь всього 2 людини, то їм слід заздалегідь розрахувати свої сили і зрозуміти, чи вистачить їм часу на пошук і вирішення завдань для проходження.

Рівень складності майбутньої гри

Проходження квестів в реальності вимагає гарного мислення, деяких знань та спритності. Гравці з досвідом воліють з кожним успішним завершенням переходити на новий щабель і вибирають квести з високим рівнем складності. Новачкам рекомендується перед вибором сюжету звернути увагу на складність гри. Не варто вибирати відразу найбільш складні сюжети, це може тільки погіршити перші враження від знайомства з культурою ескейп-румів.

Місце проведення квесту

Для багатьох гравців важливий факт розташування квесту. Більшість користувачів віддають перевагу іграм, що проходить поблизу станцій метро. Не всі готові долати важку дорогу для 60 хвилинного задоволення.

Рекомендується заздалегідь забронювати гру і самостійно призначити час відвідування кімнати. Орієнтовний час - за 1-2 дня. Якщо дата проходження збігається зі святами або вихідними, то тут слід провести бронь за 2-4 дня. У ранковий і обідній час спостерігається мінімальна кількість бажаючих, вечір - пік відвідуваності.

Відмінності квестів

Кімнати відрізняються одна від одної не тільки за характером завдань, а й за тематикою. Іноді сюжет безпосередньо пов'язаний з фільмом або книгою. Є і стандартні сюжети - в тюрмі, лікарні, гуртожитку, тощо. Як показує статистика, великою популярністю користуються квести з цікавою сюжетною лінією, пов'язаної з історичними подіями, чарівними героями і інше.

Правила проходження квестів

Правила проходження квестів в реальності однакові для всіх - гравці залишають за межами кімнати електронні гаджети і керуються виключно своєю логікою та мисленням. Передчасно передбачити майбутні питання буде неможливо. Огляди кімнат не дають особливої конкретики, а навпаки - більше інтригують учасників.

Єдиною підказкою є назви ігор. Наприклад, якщо квест називається «Лампа Аладіна», то сюжет буде пов'язаний з питаннями по темах Стародавнього Сходу. Для проходження деяких ігор не потрібно володіти енциклопедичними знаннями - тільки логіка і деякі знання з теми. Тут потрібно застосувати знання з області географії, геометрії, а в деяких випадках навіть хімії.

Поодинці квест пройти практично неможливо - це командна гра. Один член команди може займатися пошуком підказок, другий рішенням загадок, третій подоланням перешкод і т.д. Всі секрети проходження квестів в реальності полягають тільки у власних силах і умінні підлаштуватися під ситуацію, що виникла, а також швидко знайти рішення завдань.

Поради від досвідчених гравців

Члени команди повинні володіти різними навичками (пошуковими, мисленням, логіка). Гравці не повинні займатися тим, що у них найменше виходить. Наприклад, пошук не повинен вирішувати логічні завдання. Це призводить лише до втрати часу.

На початку слід визначитися з темпом гри - занадто швидкий може стати причиною виникнення курйозних ситуацій і помилок, повільний - нестача часу для закінчення проходження всіх завдань.

Проходимо квест в реальності і не ускладнюємо прості речі.

Зберігати командний дух. Внутрішні конфлікти і сира атмосфера сприяють негативному результату. Рекомендується регулярно вносити нотку гумору в колектив і підтримувати один одного. Командна гра і азарт швидше пройти завдання зближує людей, дає можливість їм відчути згуртованість колективу і командний дух.

Успіхів, і приємного проведення часу у квест-кымнатах podzamkom.ua!