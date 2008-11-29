Тонкости выбора презервативов

Подходить к выбору такого средства контрацепции, как презерватив нужно крайне ответственно. Правильно подобранный кондом позволяет не только получить максимальное удовольствие от секса, но и является надежной защитой от большинства заболеваний, передающихся половым путем (ЗППП) и незапланированной беременности. Случается, что контрацептив не подходит по размеру, просроченный, некачественный или, того хуже, бракованный. Вследствие чего испорченным может оказаться не только вечер, но и вся жизнь.

Где делать покупки?

Стоит воздержаться от приобретения кондомов в ларьках, супермаркетах, киосках, ночниках, остановках. Лучше покупать исключительно в аптеках. В аптечных пунктах соблюдаются условия хранения, контролируется срок годности. Но не нужно уповать на бдительность фармацевтов. Перед покупкой лично удостоверьтесь в том, что презервативы не просрочены. Для большей выгоды приобретайте большие упаковки по 12 штук. Купить презервативы оптом можно в магазине xfox.ua.

Из чего производят?

Наиболее популярным материалом является латекс. Он эластичен, прочен, хорошо защищает от ЗППП, беременности, удобен в использовании, дешев. Однако при высоком уровне давления или трения велика вероятность разрыва. Плохо переносит смазки на основе жира. Может вызвать аллергические реакции.

Полиуретановые кондомы прочнее латексных в два раза. Имеют более тонкие стенки, что делает ощущения максимально естественными. Полиуретан хорошо сочетается разными видами смазки, плотно прилегает к коже, минимизируя вероятность соскальзывания.

Встречаются и кожаные контрацептивы. От болезней не защищают, отличаются дороговизной и бесполезностью.

Размер

Как правило, размер подбирается путем проб и ошибок. Данный метод хорошо только в тех случаях, когда человек пользуется продукцией одного и того же производителя. Можно сделать немного иначе: измерить окружность эрегированного полового члена. Полученную информацию легко сопоставить с размером, который указан на обороте средства контрацепции. Существует стандарт, согласно которому ширина должна равняться 52-56 мм, а длина — 176-180 мм. Толщина стенок в зависимости от материала может варьироваться от 0,06 до 0,02 мм.

Текстура, форма и смазка

Современные кондомы бывают самых разнообразных форм. Это позволяет привлечь покупателей, а также придать половому акту новых ощущений. Чаще всего встречаются:

классические или гладкие;

анатомические — полностью повторяют контуры пениса;

текстурированные — на поверхности изделия присутствуют пупырышки, ребрышки, кольца, спирали.

Что касается смазки, то она бывает стандартной, двойной, ароматизированной, спермицидной, со вкусом, с анестетиком, с фосфоресцирующим веществом.

По материалам: xfox.ua