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Удаление волос в области подмышек: особенности и преимущества шугаринга
Каждая женщина мечтает иметь гладкие подмышки, лишенные волос и пигментации. Для борьбы с нежелательной растительностью сегодня используется множество методов. Наиболее распространенный – бритье. Но невзирая на простоту исполнения, этот способ имеет массу недостатков. Это краткосрочный эффект, риск повреждения кожных покровов и образования воспалительных процессов, сыпь, аллергические реакции на косметические средства и прочее. Мастера салона Caramel'Ka предлагают отличную альтернативу традиционным методикам депиляции – шугаринг подмышек, выполняемый посредством сахарной смеси. В чем заключаются особенности и преимущества технологии?
Шугаринг подмышек: тонкости проведения
Зона подмышек обладает некоторыми особенностями – тонкая и чувствительная кожа, рельефность. Чтобы безопасно удалить волосы здесь, соблюдаются определенные правила. Шугаринг в данном случае является наиболее безопасным способом депиляции. Сахарная смесь, применяемая для вырывания волосков, не прилипает к коже, что делает процедуру менее болезненной, чем, например, при восковой эпиляции. Из-за рельефности зоны существует риск неравномерного удаления растительности. Избежать этого позволяет правильный поворот рук, натягивание кожи в нужных местах.
Проводить эпиляцию лучше всего в специализированных салонах. Сегодня шугаринг подмышек в Киеве – популярная и доступная услуга. Тут есть информация и о самой технологии, и о применяемых пастах, и о возможностях использования в других зонах.
По сравнению с другими технологиями эпиляции, шугаринг предполагает устранение растительности по направлению роста волосинок. Паста наносится в том же порядке, даже невзирая на то, что волосы растут неравномерно. Процедура осуществляется на основании мануальной технологии.
Ключевые преимущества шугаринга при борьбе с лишней растительностью в зоне подмышек
Сахарная депиляция подмышек характеризуется наличием большого количества положительных моментов. Заключаются они в следующих аспектах:
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