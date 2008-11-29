Удаление волос в области подмышек: особенности и преимущества шугаринга

Каждая женщина мечтает иметь гладкие подмышки, лишенные волос и пигментации. Для борьбы с нежелательной растительностью сегодня используется множество методов. Наиболее распространенный – бритье. Но невзирая на простоту исполнения, этот способ имеет массу недостатков. Это краткосрочный эффект, риск повреждения кожных покровов и образования воспалительных процессов, сыпь, аллергические реакции на косметические средства и прочее. Мастера салона Caramel'Ka предлагают отличную альтернативу традиционным методикам депиляции – шугаринг подмышек, выполняемый посредством сахарной смеси. В чем заключаются особенности и преимущества технологии?

Шугаринг подмышек: тонкости проведения

Зона подмышек обладает некоторыми особенностями – тонкая и чувствительная кожа, рельефность. Чтобы безопасно удалить волосы здесь, соблюдаются определенные правила. Шугаринг в данном случае является наиболее безопасным способом депиляции. Сахарная смесь, применяемая для вырывания волосков, не прилипает к коже, что делает процедуру менее болезненной, чем, например, при восковой эпиляции. Из-за рельефности зоны существует риск неравномерного удаления растительности. Избежать этого позволяет правильный поворот рук, натягивание кожи в нужных местах.

Проводить эпиляцию лучше всего в специализированных салонах. Сегодня шугаринг подмышек в Киеве – популярная и доступная услуга. Тут есть информация и о самой технологии, и о применяемых пастах, и о возможностях использования в других зонах.

По сравнению с другими технологиями эпиляции, шугаринг предполагает устранение растительности по направлению роста волосинок. Паста наносится в том же порядке, даже невзирая на то, что волосы растут неравномерно. Процедура осуществляется на основании мануальной технологии.

Ключевые преимущества шугаринга при борьбе с лишней растительностью в зоне подмышек

Сахарная депиляция подмышек характеризуется наличием большого количества положительных моментов. Заключаются они в следующих аспектах:

долговременный эффект, достигаемый благодаря удалению и волос, и волосяных луковиц;

улучшение состояния кожи, обеспечиваемое применяемыми пастами, состоящими из сахарной

улучшение состояния кожи, обеспечиваемое применяемыми пастами, состоящими из сахарной смеси и различных растительных масел и экстрактов;

относительная безболезненность и полная безопасность при условии профессионального выполнения.

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