Три вправи, які допоможуть заговорити іноземною мовою

І бонусом ще кілька порад для подолання мовного бар'єру.

При вивченні іноземної мови саме усна мова лякає людей найбільше: розмова — це завжди спонтанний процес, до якого дуже складно підготуватися. Щоб вільно говорити мовою, потрібно добре знати граматику (так, щоб використовувати потрібні конструкції практично не замислюючись), мати великий словниковий запас і не боятися. Буває так, що людина володіє всіма потрібними знаннями, але від страху забуває все, починає заїкатися і ледве-ледве видавлює з себе найпростіші фрази. Розповімо про декілька вправ, які допоможуть вам почати більш впевнено розмовляти іноземною мовою.

Розмова з іншою людиною — якщо, звичайно, ви не здаєте IELTS — це не іспит: вам не потрібно демонструвати свій словниковий запас, уміння погоджувати часи в складних реченнях чи наводити «три аргументи "за", три аргументи проти і свою точку зору». Вам потрібно всього лише донести свою думку до співрозмовника — бажано, звичайно, максимально грамотно, але в першу чергу так, щоб вас зрозуміли. Якщо ви підкреслите, що говорите на нерідній для вас мові і вам доводиться складно, швидше за все, до вас поставляться з розумінням і постараються допомогти. З цього і треба виходити.

Проблема № 1: вимова

Коли ви тільки починаєте говорити іноземною мовою, ви можете виявити, що вам складно вимовляти слова вголос: ви запинаєтесь, плутаєте звуки і насилу виговорюєте слова. Це може відбуватися із-за хвилювання і тоді з практикою, коли ви трохи освоїтеся, це пройде. Але може бути так, що фонетика мови для вас дуже незвична, і ваш мовний апарат буксує на незнайомих сполученнях звуків. Повірте: з усіх проблем, пов'язаних з вивченням іноземних мов, ця вирішується простіше всього.

Вправа № 1: читання вголос

Візьміть будь-який текст на потрібному вам мовою і читайте його вголос. Підійде все: книги, записи в блогах, новинні сайти, газети... Якщо дістати книги або нагуглити статті потрібною мовою складно, завжди є універсальний варіант: відкрийте Вікіпедію і читайте вголос всі статті поспіль. З дуже великою ймовірністю серед майже 300 мов, на яких існує Вікіпедія, буде та, яку ви вивчаєте, а написаних на цій мові статей вам напевно вистачить надовго. Розуміти, що ви читаєте, не обов'язково — на даному етапі тільки ви звикаєте до звучання мови, — але якщо ви заодно вникнете в зміст тексту, ви зможете чудово розширити словниковий запас і зміцнити знання граматики. Тільки, будь ласка, читайте грамотні тексти, написані носіями мови.

Під час цієї вправи ви можете заодно відпрацювати вимову — але навіть якщо ви говорите з сильним акцентом, це не повинно вас зупиняти. Не забувайте: ви говорите іноземною мовою, це за визначенням складна робота, так що ви маєте повне моральне право робити помилки або говорити не дуже чисто.

Проблема № 2: словниковий запас

Щоб говорити іноземною мовою, мало просто знати слова і граматику: "потрібно вміти швидко складати з них фрази, що відображають вашу думку. Наприклад, якщо ви знаєте, що в англійській мові конструкція «якщо... то...» виглядає як «if... then...», але не пам'ятаєте, в якій формі повинні стояти дієслова, в розмові ви або почнете згадувати правило посеред фрази і на якийсь час розмова застопориться, або скажете швидко, але з помилками (що, втім, не таке вже й велике злочин, якщо тільки ви не сидите на іспиті); якщо ж ви розставляєте потрібні часи майже на автоматі, розмова потече легко. Те ж вірно і для лексики: щоб говорити, вам потрібні слова з активного словникового запасу — ті, які ви легко, майже не замислюючись, переклад з рідної мови на іноземну. Якщо кожне слово потрібно шукати в словнику, розмова не особливо складеться.

З цього, втім, не треба, що вам потрібно вивчити напам'ять найповніший тлумачний словник цільової мови, а поки ви цього не зробили, не можна навіть і думати про те, щоб розмовляти з іншими людьми. Нічого подібного. Великий словниковий запас, звичайно, здорово полегшує розмову, але можна навчитися обходитися і невеликою кількістю слів. Ви ж пам'ятаєте, що саме головне — говорити так, щоб вас зрозуміли? Абат Фаріа з «Графа Монте-Крісто» розповідав Едмону, як він у тюрмі вчив новогрецьку мову: склав словник усіх відомих йому слів і вчився розташовувати їх так, щоб описати ними будь-яку думку. Давайте вчитися у абата Фаріа.

Вправа № 2: пояснення

Виберіть п'ять будь-яких слів (наприклад, «самозванець», «корова», «вікно», «фреска», «скатертина») і поясніть на цільовій мові значення кожного з них, не використовуючи слово і його похідні (щось на кшталт «такий великий шматок тканини, який кладуть на стіл перед обідом» цілком підійде). Звичайно ж, вам не потрібно тримати в голові пояснення до кожного слова мови, яку ви вивчаєте, вам просто потрібно навчитися пояснювати значення слів, які ви забули: потренуєтеся на кількох — зможете пояснити.

Після такої підготовки ви завжди зумієте вивернутися, якщо посередині фрази виявите, що не пам'ятаєте якесь слово. І до речі: не забувайте, що якщо ви не можете підібрати до забутого слова родове поняття, ви майже завжди можете сказати «ну та штуковина» і помахати руками. Швидше за все, вас зрозуміють.

Якщо і ви, і ваш співрозмовник говорите на декількох мовах, ви сміливо можете використовувати в розмові лексику всіх мов, які ви обидва знаєте. Наприклад, якщо ви говорите на іспанській та забули якесь слово, але пам'ятаєте його англійською — ви запросто можете сказати «Не пам'ятаю, як це буде по-іспанськи, але по-англійськи це буде так-то». Ніхто вас за це не осудить

Проблема № 3: граматика

Можна пояснити одне слово, два, три — але явно не всі слова в реченні. Та й як бути, якщо ви задумали пропозицію з такою граматичною структурою, передати яку потрібною мовою не можете? Відповідь — міняйте формулювання. Дуже рідко коли одну думку можна висловити тільки однією конкретною фразою; найчастіше можна придумати ще з десяток інших способів передати той же зміст: розбити пропозицію на кілька фраз, описати щось, а не назвати одним словом, використовувати синоніми і т. д.

Вправа № 3: одна думка різними способами

Візьміть будь-яку пропозицію на цільовій мові і придумайте якомога більше способів виразити ту ж думку іншими словами. Наприклад, можна сказати «я голодний», «я хочу їсти», «підемо пообідаємо» і навіть, якщо обставини дозволяють, «симпатичний ресторанчик, давай зайдемо?» — і всі ці фрази більш-менш точно відображають ідею, що ви в даний момент хочете поїсти і потрібно почати шукати відповідний заклад.

Почніть з простих думок, а коли освоїтеся — спробуйте переформулювати більш складні: наприклад, переказати цю статтю, якщо вам лінь придумувати свої приклади. І постарайтеся якомога рідше заглядати у словник! Пам'ятайте, що ваше завдання — не вивчити нові слова, а навчитися передавати максимум ідей тими словами, які ви знаєте. Зрештою, у абата Фаріа в камері словників не було.

Крім того, є сенс вивчити деякі вирази, які полегшать вам комунікацію: перевірте, як сказати потрібною мовою рятівне «ну така штуковина», «забув, як називається», «як же це буде» тощо. Додавши до цього ввідні слова і фрази на кшталт «Ви не могли б повторити?», «Будь ласка, говоріть повільніше (голосніше)», «Вибачте, не розумію» і «Що означає слово (вставити потрібне)?», ви зможете вижити практично скрізь.

Бонуси

Ці вправи допоможуть вам напрацювати гнучкість мислення, потрібну, щоб обійтися в розмові знайомими словами. Розуміти чужу мову вам це, звичайно, навряд чи допоможе: розуміння — окремий мовний навик, який і потрібно тренувати окремо.

Іноді буває так, що вам потрібно поговорити з ким-небуть прямо зараз — зателефонувати комусь по телефону, запитати щось у готелі на ресепшн, дізнатися дорогу — і у вас немає часу тренуватися на наведених вище вправах. Але навіть у цьому випадку у вас напевно знайдеться хоча б п'ять хвилин, щоб підготуватися:

Згадайте або знайдіть, як на цільовій мовоі попросити говорити повільніше або голосніше або повторити фразу. Якщо не впевнені в своїй пам'яті — випишіть ці вирази в блокнот і підглядайте в нього під час розмови.

Перед розмовою подумайте, що ви хочете сказати; якщо ви зрозумієте, що вам знадобляться якісь незнайомі слова, знайдіть їх у словнику (у вас же, напевно, у телефоні є онлайн-словник?) і випишіть у блокнот. Якщо вам потрібно передати співрозмовнику багато інформації, і ви боїтеся щось забути, і запишіть цю інформацію теж можна відразу на цільовому мовою, щоб в ході розмови вам не довелося переводити свої нотатки.

Якщо ви дуже переживаєте (і у вас є час), можете відрепетирувати розмова: попроизносить якісь готові фрази вголос або попросити кого-небудь виступити в ролі співрозмовника.

І наостанок, самий банальний рада: більше практикуйтеся! Говорити мовою — значить швидко висловлювати свої думки словами і граматичними конструкціями мови; чим більше слів і конструкцій у вас в активі, тим легше вам буде говорити. Активний словниковий запас і знання граматики без практики будуть прибувати дуже повільно, так що більше вправляйтеся, розмовляйте з друзями, пробуйте спілкуватися з носіями мови та з часом говоріння перестане бути для вас проблемою.