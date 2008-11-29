Ремонт мотоциклів Honda (Хонда)

Honda - японська компанія, яка спеціалізується не тільки на виробництві легкових автомобілів, на її конвеєрах також збираються мотоцикли, спецтехніка, двигуни. Продукція компанії також частково випускається під марками Акура і Дайхацу. Головний офіс японського виробника розташовується в Токіо.

На початку свого шляху компанія Honda займалася виготовленням невеликих двигунів, а також мопедів на їх основі.

Після цього керівництво змінює підхід до організації продажів. Реалізація продукції стала здійснюватися за допомогою дистриб'юторів, які займалися продажами на певній території, а також розвитком дилерської мережі та наданням технічного обслуговування продукції.

Створення чотиритактного двигуна, а потім і нового мотоцикла на його основі, запустило новий виток розвитку Honda. Після того як компанія вибилася в лідери серед виробників мотоциклів, вона почала займатися автомобілебудуванням. Вантажний фургон і двомісний спортивний автомобіль були випущеними першими.

Компанія з тих пір не втрачає лідерських позицій у сфері виробництва автомобілів. Використання високих технологій, прагнення робити для своїх покупців високоякісні автомобілі, а також їх сервіс, допомагають Honda бути серед перших.

Технічне обслуговування Honda

Будь-який мотоцикл, яким якісним і надійним б він не був, періодично необхідно планове обслуговування. Сервісне обслуговування - це комплекс заходів, рекомендованих виробником, які забезпечать необхідний рівень безпеки, надійності і екологічності використання мотоциклу. Показники пробігу і умови експлуатації безпосередньо впливають на необхідні процедури з техобслуговування, а також їх вартість.

Не потрібно забувати золоте правило медицини: краще попередити, ніж лікувати. Воно стосується і мотоциклів: своєчасне технічне обслуговування забере набагато менше часу і фінансів, ніж усунення несправностей, що виникли внаслідок повного відсутності сервісу.

Діагностика та ремонт КПП

Коробки передач японського виробництва характеризуються високим ступенем надійності, але немає такого механізму, якому не потрібна підтримка в процесі експлуатації. Найчастіша причина ремонту Honda пов'язана з трансмісією - використання трансмісійної рідини і мастильних матеріалів, які не рекомендовані виробником.

Наслідки такої помилки нерідко доводиться усувати дуже часто. Опорні підшипники коробки зазвичай першими виходять з ладу. Це може привести до несправності основного вала. Якщо до цього дійшло, то ремонт обійдеться дорого, так як у коробок Honda є деякі особливості, які не дозволяють використовувати деталі від інших виробників. Також може знадобитися спеціальний інструмент motokvartal.com.ua/instrumenty/1863/ та крепіж, який часто потребує повної заміни.

Комп'ютерна діагностика та ремонт двигуна

Двигуни Honda відрізняється високою якістю і надійністю. Але і японська продукція має свій певний ресурс. В кінці гарантованого виробником терміну експлуатації, двигун потребує капітального ремонту.

Але можна збільшити ресурс і відстрочити ремонт, якщо періодично діагностувати стан двигуна і робити необхідне обслуговування. Реальний стан деталей силової установки здатний виявити тільки сучасний сервіс.

Також це допоможе визначити оптимальну схему ремонту.

Запчастини на мотоцикли HONDA

Своєчасне обслуговування мотоциклу – це дуже відповідальний процес, який включає в себе, по-перше, роботу висококваліфікованих майстрів і використання тільки якісних запасних деталей. Мотоцикли HONDA одні з найпотужніших, тому для них необхідно вибирати деталі високої якості. Тільки таким способом можна надовго продовжити роботу транспорту.

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Ціни на запчастини Хонда

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