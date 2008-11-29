Чи можна кинути палити за допомогою електронної сигарети

Відомо, що для боротьби з курінням існує безліч засобів і методів. Велика кількість людей, звичайно, намагалися позбутися від нікотинової залежності, застосовуючи пластирі, приймаючи таблетки, читали різні книги, жували нікотинові жувальні гумки, але результату не було. Природно стає зрозуміло, що, можливо всі ці відомі методи та засоби, не дають бажаного ефекту.

Іноді ці засоби допомагають кинути палити, але найчастіше це закінчується повним провалом, не даючи навіть доби витримати без затягування. Після цього залишається тільки шкодувати про витрачені гроші! По статистиці тільки в 30% випадків досягається бажаний результат. Але що ж робити в тому випадку, якщо ви потрапили в ті 70% людей, яким не змогли допомогти звичайні засоби по боротьбі з курінням? Так як кинути палити?

З моєї точки зору, куріння - це щось більше, ніж просто нікотинова залежність. При використанні пластирів, таблеток і жувальної гумки, наш організм все одно отримує нікотин, тільки іншим способом. З часом ми все одно повертаємося до звичайного методу отримання нікотину, починаємо знову курити, але з ще більшим задоволенням і інтенсивністю.

Людина звикає не стільки до нікотину, скільки до самого процесу паління: спочатку глибоко затягнутися, видихнути струмінь густого диму, і між тим поговорити один з одним. Ось саме за ці короткі миті ми готові забути про своє здоров'я. Нам стає абсолютно байдуже, що у нас неприємно пахне з рота, весь одяг, руки, волосся просочуються нікотином, кашель стає все більш частим явищем.

Електронна сигарета допоможе курцеві позбутися шкідливої звички, але все ж необхідно мати бажання зробити це. Не можна сказати, що електронна сигарета це чарівна паличка, і є люди, які продовжують палити. Але секрет полягає в тому, що вони не повернулися до звичайного куріння тютюну, а курять електронну сигарету, яка набагато безпечніша.

В результаті появи електронних сигарет виник новий метод боротьби з курінням, його очевидною перевагою є те, що ви відмовляєтеся від шкідливої звички практично непомітно, у вас немає різкого відвикання від нікотину. Як і проста сигарета, електронна продовжує поставляти дозу нікотину, але ви можете самі її контролювати (за допомогою картриджів з різним вмістом нікотину), звичайно ж, ви продовжуєте тримати сигарету в руці, і це робить процес відмови від куріння більш невимушеним.

Спосіб використання електронних сигарет для відмови від нікотинової залежності базується на терапії заміщення. Кожен раз, знижуючи кількість нікотину, можливо надалі, перейти на без нікотинове куріння, а згодом і зовсім відмовитися від куріння назавжди.





Кинути палити зможуть навіть самі завзяті курці традиційних сигарет. Для початку ви переходите від звичайної сигарети до електронної. Потім необхідно поступово знижувати вміст нікотину за допомогою картриджів з різним ступенем нікотину. Зменшуючи потроху рівень нікотину, ваш організм повністю позбавляється від необхідності в ньому. Також у процесі відвикання можна використовувати різні "смаки" картриджів.

Але, звичайно ж, насамперед потрібно ваше бажання відмовитися від куріння, електронна сигарета це тільки один з методів, але аж ніяк не ліки від усіх хвороб. При відсутності бажання, кинути палити неможливо.

Механізм і процес використання електронної сигарети заснований на тому, щоб обдурити курця на підсвідомому рівні, і тим самим це не буде стресом, це означає, що ви робите затяжку, вдихаєте дим, що організм в цей час отримує дозу нікотину - ніби все відбувається, як звичайно. Але користь в тому, що ви не будете отримувати додавання до нікотину безліч хімічних речовин, небезпечних для здоров'я.

В середньому, для того щоб відмовитися від шкідливої звички і в результаті кинути палити у вас піде близько одного місяця. Для повного позбавлення від нікотинової залежності вам необхідно буде лише продовжувати курити електронну сигарету спочатку з вашою звичайною дозою нікотину, а потім поступово зменшувати дозу, для цього існують картриджі з меншим складом нікотину і до повної його відсутності.

Існують картриджі чотирьох різновидів, з високим вмістом нікотину(HIGH) , далі з середнім вмістом нікотину(MEDIUM), малим вмістом нікотину(LOW), і взагалі без вмісту нікотину(NO).

Покажемо приклад переходу на безнікотинові картриджі.

На першому етапі: можна використовувати картриджі (HIGH).

На другому: поступово переходите на картриджі (MEDIUM).

На третьому етапі: ви вже можете користуватися картриджами(LOW).

На четвертому етапі: ви вже готові використовувати картриджі (NO).

Уважно прочитавши цю статтю, ви отримаєте достатньо інформації, щоб позбавитися від нікотинової залежності, електронна сигарета неодмінно допоможе тим, хто дуже хоче позбавити себе і близьких людей від тютюнового диму!

На закінчення хочеться сказати: на завершальному етапі відмови від шкідливої звички з кожним днем робіть великі інтервали між курінням, а тривалість затяжок знижуйте. В результаті настане той щасливий день, коли ви забудете про сигарети і це буде вашою маленькою перемогою - нове життя, свобода від нікотину!

P. S . А чи знаєте ви, що відбувається з організмом колишнього курця:

Після двох годин після куріння нікотин буде виходити, саме в цей момент захочеться найбільше закурити!

Через дванадцять годин окис вуглецю, який накопичився у ваших легенях при курінні, вийде з організму, легені стануть працювати набагато краще.

Через два дні до вас повернутися смакова чутливість.

Через дванадцять тижнів вам буде легше рухатися, так як суттєво покращиться кровообіг.

Через три - дев'ять місяців легені будуть працювати краще на 10 %.

Через п'ять років ризик серцевих захворювань зменшиться в 2 рази.