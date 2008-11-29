Что делать, если срочно нужны деньги, а их нет?

Чтобы не терять время, большинство сразу берутся за мобильный телефон и, перелистывая телефонную книгу, когда деньги нужны срочно, ищут нужный контакт. Помощь друга – бесценна, но даже самый близкий человек не всегда может помочь в ситуации, заложником которой оказался сам. Где бы вы не жили, в Киеве, во Львове, Одессе или любом другом городе Украины, в месяц только на питание для семьи из 3 человек сегодня будет тратиться около 5000 грн. А если учитывать оплату света, газа, воды, одежду и проезд, растраты составят 10-12 тысяч. Поэтому когда ко всему этому внезапно еще ломается техника или требуются средства на визит к врачу, сразу начинаешь думать: «Что делать и где искать средства?». На самом деле, для таких ситуаций как раз и существует онлайн-кредитование. Онлайн-сервисы давно работают в Украине и уже довольно надежно закрепились на рынке. Одним из наиболее популярных является mycredit.ua . Поэтому если очень срочно нужны деньги а банки не дают, оптимальным вариантом остаются онлайн-сервисы. Выделим 7 причин, почему это так:

Не нужно идти в офис и в отделение – взять кредит в Киеве и Харькове от Майкредит можно просто онлайн;

Не нужно собирать документы – достаточно только паспорт и код;

Без залогов, поручителей;

Без первоначальных взносов;

Скрытых комиссий и платежей;

Возможность пролонгации договора;

Самые выгодные условия в Украине – минимальный процент и переплаты.

Как одолжить деньги?

Работа сайта MyCredit построена таким образом, что является интуитивно понятной, а потому ею смогут легко воспользоваться даже пенсионеры без помощи посторонних людей. Сайт разбит на структурные разделы и интуитивно понятен, что важно, когда нужны деньги срочно. Во вкладе «Получить кредит» следует перейти к оформлению. Здесь клиент при помощи кредитного калькулятора выбирает срок, сумму и переходит к регистрации. Регистрации заключается в заполнении анкетных данных, подтверждении адреса электронной почты, мобильного телефона и верификации карты. Именно верификация позволяет идентифицировать клиента, определить его кредитную историю и не прибегать к ненужным в данном случае личным встречам и визитам в офис. На прохождение процедуры нужно потратить около 10 минут, на зачисление денег уйдет – 15-20, поэтому Майкредит – идеальный вариант, когда нужны срочно деньги и нет времени на обзвон друзей. Кроме того, сервис позволяет взять кредит независимо от того, в каком уголке Украины вы находитесь. Сделка ведь заключается в электронном виде и деньги засчитываются на банковскую карту.

А сколько я переплачу за быстрый кредит?

Не стоит думать, что если вам срочно нужны деньги в долг под проценты, придется выплатить сумму в 3-5 раз больше. 0,99% - это совсем немного, не смотря на то, что насчитываются каждый день. Давайте подсчитаем: за 1000 гривен, оформленных на 20 дней, переплата составит всего 198 грн, что даже дешевле, чем обратиться в банк. При этом никаких ежемесячных комиссий, комиссий на тело кредита, дополнительных плат за интернет-банкинг или SMS-информирование взиматься не будет. Клиент возвращает только ту сумму, которую видел еще на момент подачи заявки. Майкредит сотнями успешно закрытых сделок доказал свою работу и, к счастью, скептиков про кредит в интернете все меньше, а пользователей, которые возвращаются снова – все больше.