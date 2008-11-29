Первое знакомство. Азы пикапа

Самым важным для большинства парней и подростков является непонимание задачи соблазнения. Попробуй отсыскать подходящую даму, которая согласить пойти именно с тобой? Главная дилемма для жителей мегаполисов. В городах, где полно красивых и сексуальных девушек, есть клубы и кафе, но в большинстве случае женская половина человечества идет в общественные места в сопровождении подруг или друзей противоположно пола.

Первое, что вам нужно запомнить – смелость. Прочь скромность и здравость, забудьте о стервах и динамщицах, которые подпортили ваше впечатление о нормальных девушках! Никогда не опускайте руки и следуйте своим желаниям и стремлениям. Ощути себя рыбаком, без раздумий закидывай удочку в толпу горячих и молодых девушек и вытаскивает свой алмаз. «Увидьте свою жертву насквозь, заинтересуйте и в течение всего пары минут она ваша» - так заявляют специалисты профессионального курса нлп пикап для парней.

Психология мужчины

Мы ведем себя по-глупому, оказываясь рядом со сногсшибательной девушкой. Многие психологи и специалисты по пикап-тренингам заявляют об огромном недостатке отсутствия образования для мужчин. Каждый ошибающийся парень, ученик старшей школы, студент или взрослый мужчина, который мямлит и мнется перед женщиной, повышает своему оппоненту слабого пола самооценку. Многие мужчины вынуждены действовать наугад, говорить несвязные предложения, перебирая варианты для знакомства.

Правильный пикап

Стать профессиональным пикапером просто! Важно освоить правила молниеносного воздействия. К основным установкам и стратегическому подходу следует отнести следующие правила положительного влияния на девушку:

Приближаясь к представительнице женского пола, не стоит нарушать ее личное пространство. Данная грань находится на расстоянии вытянутой руки, сбоку это длина ладони, а сзади рост. Если подходить с боку, то в большинстве случаев реакция будет хорошей. Чтобы не вызвать подозрения и опасения, что ты вор, лучше исключить ту сторону, где расположена сумочка.

Некоторые специалисты говорят о том, что легкий контакт, например, поглаживание руки, скольжение (всего секунда), убирание пряди со лба или щеки, может ослабить бдительность молодой особы.

Пронзительный взгляд, уверенно в себе мужчины, глубокое заглядывание в глаза и комплимент это очень важный шаг. Никогда не пропускайте данное правило, ведь это отличный способ с первых слов обезоружить вашу соперницу. Если девушка слушает музыку в наушниках, сначала покажи ей, что хочешь поговорить. Легкое движение руки и она заметит тебя, снимет наушники. Затем улыбнись (если улыбка твой конек) и сделай комплимент. Обязательно не забудь положительно оценить ее вкус в музыке (Скажи: "Давно хотел попасть на концерт *** группы"; но не ошибись с реальностью, многие исполнители давно умерли или отошли от дел).

Важно не сразу бросать слова в сторону девушки, а сделать небольшую паузы и выждать момент. Это позволит воспроизвести хорошее первое впечатление. Пауза должна составлять не более 2-3 секунд.

Ты должен быть ухоженным, приятно пахнуть (но не сильно вызывающе), держать осанку. Спина всегда должна быть ровной, так ты показываешь свою уверенность и целеустремленность. Возможно, в твой стиль нужно добавить немного брутальности, что сделает тебя предметом вожделения многих девушек.

Улыбка на лице покажет твою душевность и добродушность, но не стоит улыбаться постоянно (это может выглядеть глупо).

Открытые жесты, как у журналистов с телевидения или телеведущих из социальных программ. Одну руку можно занять бутылкой с водой или телефоном.

Девушка должна слушать, поэтому говори четко и громко, без заминок. Ты сможешь добавить голосу шарма и сексуальности.

Если девушка дала согласие на встречу, значит ты отлично прошел первое испытание!