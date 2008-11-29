Как отличить настоящий янтарь от подделки?

Имитировать камни, произведенные природой, стало сегодня процессом довольно обыденным. Пытаются подделывать даже самые, казалось бы, «сложные» камни, например, малахит, бирюзу, янтарь. Последний, как известно, может быть с вкраплениями, пауками, мухами и жучками внутри. Но сегодня синтетический янтарь имеет такое же «наполнение». На янтарь цена может быть разной, в зависимости от того, натуральный камень или синтетический. А также несколько других факторов, которые будут перечислены ниже.

Как определить подделку

Чтобы отличить природный янтарь от искусственного, следует быть достаточно внимательным. Сегодня для производства искусственного камня используется целая линейка материалов. Как же все-таки отличить подделку? Конечно же, если перед покупателем ненатуральный янтарь, цена на него будет несколько ниже. Ну а если подделка стоит так же, как и ее натуральный собрат?

Для выявления подделки следует опустить изделие из янтаря в солёную воду. Подделка сразу же утонет, а камень, созданный природой, всплывет. Еще один способ выявить подделку – использовать ацетон. После того, как он даже в небольшом количестве попадает на подделку, она сразу деформируется, а натуральный камень не изменит своей формы. Природный янтарь не царапается, а только крошиться при сильном механическом воздействии.

Если вышеперечисленные способы по каким-либо причинам недоступны, остается еще один – проверка металлом. Для этого понадобится даже самый маленький предмет из металла. Это может быть булавка или иголка. Следует ее сильно разогреть и приложить к нелицевой стороне янтаря. Подделка будет издавать резкий неприятный запах, а натуральный – источать запах канифоли, смолы или церковного ладана.

И самый главный признак подделки – застывшие насекомые. В природном янтаре мухи и жуки пытались выбраться и поэтому застыли в неестественных позах. А в подделках они расположены слишком уж «правильно».

Виды искусственного янтаря

На сегодняшний день, на искусственный янтарь цена довольно низкая. Объясняется этот фактор тем, что подобные подделки изготавливаются из природных отходов. Например, из низкосортного вида смолы. Или из прессованной янтарной крошки. Или даже из стекла. Последние два вида раньше можно было отличить довольно легко, только после внешнего осмотра. Сегодня современные производственные технологии таковы, что поддельный янтарь можно выявить только после тщательных проверок.