Профнастил: найкраща ціна від відомого виробника

Компанія НТК пропонує великий асортимент різних типів профлистів. Гарантія високої якості, найкраща ціна в Харкові. Швидка доставка в усі регіони країни.

Профнастил: найкраща ціна від відомого виробника

Профнастил – цікавий сучасний будівельний матеріал, високий попит на який забезпечує комплекс таких унікальних показників, як великий строк експлуатації, простота монтажу, привабливий вид та екологічна безпека матеріалу.

Вибираючи профнастил для тих чи інших будівельних цілей, людина орієнтується на дві ключові складові: забезпечення потрібних функціональних властивостей, а також на оптимізацію затрат на проект.

Як показує практика, найкращим чином це вдається при прямих замовленнях профнастила у вітчизняних виробників, серед яких широко відоме харківське ТОВ «НТК» (ntkzavod.com.ua).

Профнастил від тих, хто в ногу з часом

Незалежно від типу за призначенням весь профнастил виробляється з тонкого листового прокату с захисним полімерним покриттям шляхом придання поверхні певної форми (профілю) на спеціальному обладнанні.

Якість профільованих листів залежить від трьох основних чинників:

характеристик металу та полімерів;

технології виробництва;

методів контролю.

Завод НТК використовує в виробництві виключно високоякісні матеріали. В арсеналі компанії – автоматичні потужності, які гарантують класний результат (відсутність браку), а також дають можливість запропонувати замовнику профнастил в Харкові з найкращою ціною: за рахунок оптимізації собівартості та відсутності додаткових торгових надбавок від посередників. Ще одним бонусом для крупних, постійних та інших категорій замовників стануть різні (акційні та постійні) знижки від виробника.

Широкий асортимент

Компанія НТК відома на українському ринку будівельних матеріалів більш ніж десять років. Досвід дає можливість досконально вивчити попит вітчизняних будівельників і запустити у виробництво найбільш популярні марки профлистів:

стінових;

універсальних;

покрівельних.

Детальніше ознайомитись з асортиментом продукції можна на офіційному сайті компанії. Всі позиції в каталозі супроводжуються описом характеристик. Більш детально о властивостях того чи іншого виробу розкажуть професійні онлайн менеджери компанії.

Весь профнастил пропонується фіксованою, зручною для транспортування та монтажу шириною. Довжину профлиста вибирає клієнт: автоматичне обладнання позволяє розрізати полосу на листи з габаритами від 500 до 14000 мм. Також замовник може вибрати оцинковану чи полімерну поверхню. Остання може виготовлятись любих кольорів відповідно до шкали RAL.

Якість всього профнастила підтверджується сертифікатами відповідності стандартам, письмовою гарантією від заводу. Додатковий захист споживача – можливість повернути товар відповідно до чинного законодавства.