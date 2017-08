13 цікавих фактів про страхування від If Kindlustus № 8 (648) 21-28 липня 2017 року Страхова компанія If Kindlustus на основі своєї статистики зібрав ряд цікавих фактів, які стосуються як життя в широкому понятті, так і страхування в більш вузькому, повідомила фірма за допомогою прес-релізу. Дивіться, в який день тижня відбувається найбільше збитків, які автомобілі найчастіше беруть участь в ДТП, скільки років найстаршому страхувальнику та інше цікаве. Далі наведено 13 цікавих фактів про страхування. Найстаріший страхувальник: найстаршому страхувальнику 91 рік. Найстаріший застрахований автомобіль: дорожнє страхування укладено для 77-річного автомобіля (Cadillac Series 62) і страхування каско для 30-річної машини (VOLVO FL7). Найпопулярніший автомобіль: найбільше застрахованих по каско Honda CR V і по дорожньому страхуванню - Volkswagen Passat. На обидва види страхування поза конкуренцією найпопулярніший автомобіль - Volkswagen Passat. День тижня з найбільшою кількістю збитків: найбільше нещасних випадків відбувається по понеділках, що становить 17% від всіх збитків. Автомобіль найчастіше потрапляють в ДТП: за роки найбільше ДТП сталося з автомобілями чорного кольору. Найбільше нещасних випадків відбувається з 9-річними автомобілями. Оскільки Volkswagen є найбільше застрахованими автомобілями, то з ними відбувається і найбільше нещасних випадків. Середній збиток, що відшкодовується за каско: середній розмір відшкодувань по страхуванню каско автомобілів становить 1150 євро. Найбільш поширений збиток по каско: найбільше в разі збитків по каско повідомляють про ушкодження скла, які складають 40% від всіх збитків по каско. Розмір середнього пошкодження скла становить 490 євро, у легкових автомобілів - 400 євро. В Україні страхування каско можна оформити в shop.pzu.com.ua. Середня величина відшкодувань в день: If виплачує своїм клієнтам кожен день в середньому майже 200 000 євро відшкодувань. Щоденна кількість збитків: в середньому в If реєструють щодня 104 випадки шкоди. День з найбільшою кількістю збитків за всю історію: 11 cічня 2005 року, коли в If повідомили про 428 випадках збитку. Це було пов'язано з штормом, який охопив всю Естонію, найсильніше від якого постраждав Пярну. Другим що приніс найбільшу кількість збитків випадком стало 8 серпня 2010, коли також пройшов сильний шторм і в той день зареєстрували 405 випадків шкоди. День з найбільшою кількістю збитків в історії If: з великою перевагою це 9 січня, коли протягом років повідомили всього про 2646 нещасних випадків. Кількість нещасних випадків жінки vs чоловіки: чоловіки потрапляють в нещасні випадки в три рази частіше за жінок. Кількість збитків, що відшкодовуються: з усіх заяв, що надійшли про збитки If відшкодовує 94 відсотки. Інші статті номеру Ультразвуковая чистка лица

