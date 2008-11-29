Фотошпалери фрески – стародавнє мистецтво в сучасному інтер’єрі

Фрески, тобто художній розпис стін, здавна вважалися ознакою респектабельності і бездоганного смаку, розкішшю, доступною лише обраним. Сьогодні дозволити собі вишукані твори мистецтва на стінах квартири може кожен: за допомогою фресок перетворити приміщення можна швидко і зовсім недорого. Цей вид декору може привнести атмосферу аристократизму в будь-який, як домашній, так і діловий інтер'єр. Фрески сьогодні є популярним інструментом для тих, хто хоче проявити свою індивідуальність і створити навколо себе унікальний простір.

Чому фотошпалери фрески так популярні?

Якісний дизайн приміщення передбачає не тільки гармонійне поєднання всіх елементів в інтер'єрі, але і увагу до деталей. Досягти вражаючих результатів в оформленні житлового або робочого приміщення допоможуть оригінальні фрески. Ціна на них набагато нижче, ніж на роботу художника, але виглядають такі панно практично так само презентабельно і ефектно. Замовити фотошпалери на стіну можна за каталогами і ваш інтер'єр буде неповторним.

Оригінальні картини на стінах здатні змінити будь-яке приміщення, будь то квартира або кімната в заміському будинку. Вони можуть прикрашати стіни у вигляді окремих фрагментів або займати весь простір, повністю змінюючи кімнату. Зображення вулиць європейських міст або каналів Венеції подумки перенесуть вас в іншу країну, а атмосфера романтики й умиротворення чекає всіх володарів фресок з видами моря або античних терас.

Якщо ви - любитель історії, античності і не уявляєте свого існування без духу тих часів, то фотошпалери-фрески із зображенням стародавніх руїн додадуть вашому інтер'єру романтики і трагічності тих часів.

Багатство вибору для ваших проектів

У кожного із нас сьогодні є можливість придбати фрески будь стильової спрямованості, з сучасним або вінтажним сюжетом, а ще скористатися послугою фотошпалери на замовлення. Ви самі можете вибрати розмір фрески і матеріал, з якого вона буде виготовлена, відповідно до своїх уподобань і можливостей - створити власний неповторний стиль.

Фотошпалери фрески, вражають уяву різноманітністю сюжетів. Це можуть бути:

шедеври відомих майстрів або сучасні абстрактні малюнки;

фрески в стилі ретро;

казкові картинки або герої відомих мультфільмів, якими захоплюються всі діти.

Для бажаючих купити фотошпалери завжди тут https://walldeco.ua/fotooboi-freski знайдеться оригінальне рішення для будь-якої, навіть найскладнішої дизайнерської задумки. Якщо ж у вас своє бачення сюжету фрески, то в таких випадках є можливість втілення його в реальність – виконати фотошпалери на замовлення за символічну доплату. Для цього потрібно просто надіслати виконавцю даних робіт обрану фотографію.

Якщо ви хочете візуально розширити простір кімнати або здивувати гостей незвичайними візуальними ефектами, пропонуються фотошпалери фрески на стіну. Це великі об'ємні зображення, які можуть бути як абстрактними, так і панорамними, і виглядають дуже неабияк. Особливо ефектно такі шпалери будуть виглядати на стелі, де з їх допомогою можна досягти ефекту справжнього зоряного неба.

Отже, фотошпалери фрески - це не тільки данина минулому, а й спосіб перетворити інтер'єр зі звичайного в багатий та казковий.