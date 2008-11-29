Веб - дизайн и его значение

Заходя на страничку любого сайта, пользователь в первую очередь обращает внимание на дизайн, цветовую палитру, интересные нюансы. Сайт — это лицо компании! Уважающая себя компания, должна понимать, что вложенные деньги в разработку промо - сайта, это тоже своего рода инвестиции в будущее. Хороший и качественный сайт в любом случае принесет прибыль и очень быстро окупит все расходы, связанные с ним. Сайт задает общий стиль и динамику, создает настроение. От первого впечатление зависит, останется ли пользователь на данной странице или уйдет. И поэтому, разработка дизайна сайта, должна осуществляться комплексно, командой специалистов.

Удобство и скорость

Кроме приятных тонов и картинки в целом, очень важно, чтобы загрузка шла как можно быстрее. Перегруженные графическими элементами сайты, зачастую имеют значительный недостаток интерфейса, а посетители весьма нетерпеливы и дорожат своим временем. Интерфейс должен работать на высшем уровне, для более быстрого поиска необходимой информации. Иначе первое знакомство с вашим сайтом, для многих пользователей закончится, так и не начавшись.

Гармонично подобранный дизайн обязан в первую очередь подчеркивать содержание, отражать основную идею и замысел. При создании веб дизайна, важно учитывать возраст предполагаемых пользователей и специфику основных задач. Чтобы человек попавший на страничку, чувствовал себя уютно, как бы в своей стихии. Например, если сайт по садоводству, то его целевая аудитория - это в основном дачники и любители природы. Сайт интернет - магазина, должен быть удобным, так как его задача заключается в продаже товаров, которая будет зависеть напрямую от посещаемости. Довольный пользователь, в будущем приведет новых клиентов.

Цветовая палитра

Важно продумать и подобрать правильную цветовую палитру, мелкие детали, графику и многое другое. Цвета гармонично сочетающиеся между собой, не режут глаза пестрыми безвкусными пятнами. Если цвета и тона подобраны правильно, общее восприятие преподносимой информации будет только подчеркиваться, а не раздражать. Вызывая желание, поскорее покинуть страницу.

Анимация и шрифт

Анимация играет не маловажную роль, в привлечении внимания и при помощи нее легко донести необходимую информацию, особенно если она находиться на главной странице. Удобное меню и ссылки в различные разделы, также важны для удобства просмотра контента. Разные виды шрифтов, помогут добавить оригинальности тексту. Выделить и подчеркнуть, отдельные кнопочки.

Работа веб дизайнера, схожа с работой ювелира, он тщательно продумывает каждую деталь. Творческий полет по воплощению в жизнь идей дизайнера, обязан укладываться в рамки эстетики. Цвета и графические элементы, не должны перегружать, и отвлекать внимание пользователя от предлагаемого ему контента. Их задача сводится лишь к дополнению, созданию настроения. В работе над каждым проектом, учитываются индивидуальные особенности будущего сайта и его основные цели. Задача дизайнера заключается, в воплощении его визуального восприятия и грамотном оформлении.

Если с полной ответственностью подойти к дизайну сайта и доверить его профессионалам, можно получить нескончаемый поток посетителей, уже на первых этапах его работы. А для успешного продвижения в сети, можно обратиться в агентство интернет - маркетинга TTS.UA.