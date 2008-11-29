Практичні рекомендації з вибору кальяну

Кальян - хитромудрий винахід, який перетворився на загадку в плані своєї історичної батьківщини. Кальян в третьому тисячолітті не тільки не втратив своєї актуальності на Сході, але все більш зміцнює свої позиції в якості чергового модного захоплення європейців. В результаті, питанням як вибрати кальян задаються і багато наших співвітчизників, які вирішили випробувати затягуючу філософію кальяну в дії, піднести його комусь в якості дорогого презенту або просто привнести екзотичні нотки в інтер'єр власного житла.

Зрозуміло, очікувати на це питання категорично-однозначної відповіді навряд чи варто - вирішальну роль, як і всюди, відіграють особисті вподобання і смаки, проте знати деякі тонкощі вибору не завадить. Кальяни розрізняються за багатьма параметрами, але найочевидніший з них - це, мабуть, розмір.

Про що розповість висота

Є кальяни зовсім невеликі, менш 35 см у висоту. Вони покликані виконувати декоративну функцію, будучи сувеніром. Лише дуже мало які з них можуть використовуватися за призначенням.

Якщо у ваші плани входить придбання кальяну саме в якості приладу для куріння, в зоні уваги повинні виявитися екземпляри висотою від 40 сантиметрів до метра з «хвостиком». Для постійного використання підійде 50-сантиметровий кальян і більш високі його побратими, тоді як прилад менше 45 см у висоту цілком здатний послужити добру службу в якості похідної дачної версії. Перевозити його набагато зручніше, а якщо він раптом і розіб'ється в непростих «польових» умовах, не доведеться, принаймні, переживати через витрачену суму.

Можна зустріти кальяни і куди більш габаритні - висотою в півтора - два метри. Але ці курильні пристрої більш схильні виступати в ролі оригінальної дорогої прикраси.

Вирушаючи в магазин з твердим наміром вибрати кальян за всіма правилами, варто пам'ятати про те, що, незважаючи на різницю в розмірах, використовуваних матеріалах і якості, кальяни мають стандартний набір складових: чаша, шахта, колба, шланг. На деякі їх особливості варто звернути увагу.

Чаша

Чаша вінчає собою вершину кальяну. Власне, в неї і вкладається тютюн для куріння. Кращою чашкою, за правилами, вважається та, що зроблена з неокрашеної глини, однак, зустріти таке диво сьогодні практично неможливо. Тому, вибирати чаши, зазвичай доводиться з покритою глазур'ю кераміки і металу. Перша краще, оскільки керамічна чашка прогрівається більш рівномірно, і тютюн в ній не пригорає.

Ще одна важлива деталь. Чаша кальяну може мати одне велике або, що набагато краще, кілька дрібних отворів. У другому випадку ви рятуєтеся від необхідності кожного разу класти на дно чаші зім'яту фольгу або камінчик, щоб не допустити прокидання тютюну.

Переконайтеся, що чаша не має пошкоджень - сколів або тріщин (інакше вона може розколотися при нагріванні), а верхній її край ідеально рівний

Шахта

Про те, яку роль відіграє цей компонент, говорить вже те, що призначену для охолодження поступаючого з чаші диму трубку нерідко називають серцем кальяну. Оскільки всередині шахти відбуваються складні окислювальні процеси, вона неодмінно повинна бути виготовлена з нержавіючого металу. Критерієм його якості служить вага трубки - чим важча, тим краще.

Самим довговічним і безпроблемним для власника варіантом вважається сталь. Мідні шахти також здатні прослужити довгі роки, однак трубки, які не мають спеціальної захисного покриття, хоча і не іржавіють, але вимагають досить трудомісткого догляду.

Важливий критерій - довжина шахти (від 20 см до метра). Зазвичай ідеальний розмір підбирається досвідченим шляхом, але є одне правило - в короткій шахті повітря недостатньо охолоджується, що обертається неприємним присмаком у роті і першінням в горлі, а крізь довгу шахту складніше «протягнути» повітря.

Колба

Наступне, на що необхідно звернути увагу, бажаючи вибрати кальян для практичного використання, - це судина, яка за умови правильного заповнення водою, виступає в ролі фільтра, що охолоджує і зволожує дим, що йде через шахту. Колби бувають скляні, кришталеві, металеві, пластикові.

Безумовно, найдешевший варіант - це пластик, але головний його мінус таїться в специфічному присмаку, позбутися якого неможливо.

При всій практичності скляної колби її недоліком залишається вразливість, крихкість. У той же час нескладно знайти заміну випадково розбитій судині, а підвищити його міцність можна, вибравши скло товстіше. До того ж вода не впливає на стінки скляної посудини, зате її рівень легко контролюється.

Металеві колби, при всій їх міцності, можна пом'яти під час перевезення. Вони швидко окислюються, вимагають більш ретельного догляду, і, до всього іншого, крізь їх стінки рівень рідини всередині ніяк не визначиться.