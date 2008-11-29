Арт-шпалери - модна новинка в дизайні приміщень

Якщо ви - натура творча і неординарна в усіх відношеннях, якщо ви - справжній естет, який знає ціну істинному мистецтву, якщо ви любите красу і бачите її в кожній дрібниці навколишнього світу - тоді арт-шпалери для стін просто створені для вас. Завдяки цим дизайнерським знахідкам стіни своєї улюбленої кімнати перетворюються в справжній витвір мистецтва дуже просто, адже щоб створити справді унікальний інтер'єр потрібно всього лише скористатися готовим творчим зображенням, яке навряд чи побачиш деінде. Адже фото-шпалери в інтер'єрі - це не просто сукупність строкатих незвичайних картинок, це, в першу чергу відображення індивідуальності людського смаку і уособлення особливої, одухотвореної атмосфери душевної гармонії.

Вам здається, що втілення в реальність ваших мрій можливо тільки в захмарних снах? Дозвольте на прикладі фото-шпалер https://www.art-oboi.com.ua/wallpapers-kiev переконати вас у зворотному, адже вони подарують вам безмежні можливості творчої фантазії, для якої не існує слова «не можна». Ніяких рамок і гнітючих стереотипів - тільки незвично-вишуканий інтер'єр, який піддійте і для офісу, і для квартири.

Щоб підібрати арт шпалери надійні і високоякісні, не завадить вивчити їх класифікацію. Адже на ринку оздоблювальних матеріалів пропонуються фото-шпалери різних видів.

В залежності від ступеня вологостійкості фото-шпалери є звичайні, вологостійкі, що миються; за зовнішнім виглядом вони бувають гладкі, рельєфні, що імітують текстуру різних матеріалів. З урахуванням ступеня щільності - легкі, важкі. В залежності від технології виготовлення і основи, то шпалери бувають паперові, вінілові, флізелінові - подвійної ширини, гарячого тиснення, шпалери під фарбування.

Що ж головне та на що звертати увагу при купівлі шпалер?

По перше необхідно ретельно продумувати такі нюанси своєї квартири, як об'ємність і світловий фон, так як освітлення в торговому приміщенні дуже різниться від освітлення в кімнаті. Тому, відповідно, потрібно підбирати і відтінки шпалер. Але при цьому звертайте увагу на номер партії, що вказана на шпалерних рулонах, так як кожна партія має свій відтінок і якщо ви візьмете рулони з різних партій, то і шпалери на ваших стінах матимуть різні відтінки.

Щоб отримати повну інформацію щодо експлуатації виробів, потрібно перевіряти маркування, яке на них нанесене. Ну і, звичайно ж, консультуватися з продавцем про технічні можливості даного матеріалу.

Можна виготовити шпалери і за індивідуальними розмірами, тому вам не варто переживати про те, що придбаний дизайн «не впишеться в кімнату». Відтепер ваша кімната буде існувати і «дихати» особливим життям, адже арт-шпалери - це не звичайні фотографії, велике різноманіття яких ви вже могли спостерігати в різних інтернет-магазинах. Арт-шпалери - це справжній живопис, ніби щойно народжена з-під пензля істинного майстра, неповторні акварельні малюнки, немов ожилі на художньому полотні. Одним словом, вони уособлюють все те, що звичайна фотографія навряд чи зможе показати.

Не звертаючи уваги на схожі дизайни, багато хто робить помилку, адже при грамотному використанні таких ілюстрацій ви зможете перетворити своє житло в справжнє джерело натхнення: для роботи, творчості і життя в цілому. Давно шукали стимул для створення чогось геніального і неповторного? Здається, ви його знайшли. Святковий настрій і вишукана атмосфера дуже скоро стануть вашими постійними супутниками.