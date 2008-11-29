Книги родом из детства

Книги, прочитанные в далеком детстве остаются в нашем сердце навсегда. С ними связаны уютные, теплые, искренние, беззаботные воспоминания. В дальнейшем их хочется перечитывать. Это наши друзья, которые рассказывают о дружбе, ненависти, первой любви, учат житейской мудрости. В них ответы на важные детские вопросы: правильно ли я поступаю в той или иной ситуации, стану ли в будущем хорошим человеком и гражданином своей страны, что такое хорошо и плохо.

Став взрослыми, мы с ностальгией вспоминаем любимые издания, рекомендуем их детям. Как не ошибиться в выборе действительно качественной книги?

В этом случае фразу "Все лучшее - детям!" мы должны воспринимать буквально. Чем должны руководствоваться родители при выборе правильной книги?

Во-первых, интернет-магазин детских книг должен быть прежде всего надежным и с хорошим именем, выбирайте издательства, которые давно работают на рынке.

К детской книге также предъявляются завышенные требования.

Безопасность

Качественные материалы, читабельный шрифт, не портящий зрение. Книги для самых маленьких должны быть из плотного материала, который не так просто порвать. Предпочтение отдается картонным, с плотными страницами.

От страниц не должно исходить резкого неприятного запаха типографской краски, не должна отпечатываться на руках!

Книга должна быть яркой и красиво иллюстрированной

Такая книга точно удержит внимание ребенка на длительное время. Рисунки простые, понятные, не перегруженные ненужными лишними деталями. Картинки могут составлять более половины от содержания.

Никакой агрессии в рисунках! Герои, даже отрицательные, не должны устрашать.

Интересное содержание

Главное - соответствие возрасту ребенка. В качественном издании для малышей стихи должны быть понятными и простыми, строчки недлинными, рифма быстро угадывается. В этом возрасте дети любят "секретики", плюс, если в книжке будут окошки или кармашки, которые можно открыть. Первая книга должна сочетать элементы игры и чтения.

Для детей до 4-5 лет в приоритете книги о животных, школьникам интереснее читать истории, где персонажи - люди.

Книга должна учить юного читателя правильным моральным ценностям, доброте. Забавная, веселая, она с большей вероятностью понравится ребенку. Дети школьного возраста обожают детективы! Эти истории помогают пополнить словарный запас ребенка, развивают логику, улучшают память и интеллект в целом.

Энциклопедии? Это обучение в интересной, ненавязчивой форме. Необычные факты об истории, машинах, животных, известных людях, спорте и т.д. Выбирайте любую тему вместе с ребенком и изучайте!

Также благодаря правильным книгам можно с малых лет развивать воображение, творческие способности, прививать любовь к искусству.

Не все то золото, что блестит!

Не думайте, что дорогая книга обязана быть качественной по умолчанию! Всегда проверяйте содержание и оформление, прежде чем отдадите её ребенку.

Вы хотите купить детские книги онлайн в Киеве? Вот еще несколько простых правил, которые облегчат родителям поиск идеальной книги: обратите внимание на сайт магазина, его оформление, удобство, функциональность, приятно ли им пользоваться. Хорошо, если на сайте представлены разнообразные жанры детской литературы: художественная, учебная, энциклопедии, прописи, для творчества и досуга, для самых маленьких, развивающие книги.

У каждой книги должно быть описание, которое заинтересует любого привереду.

Помните, хорошая книга научит ребенка быть вдумчивым и внимательным читателем, расширит кругозор, повысит уровень грамотности.