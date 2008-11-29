Бюро переводов «Мистер Кронос» - гарантия качественного перевода

Бюро переводов «Мистер Кронос» гарантирует выполнение своих услуг в области качественного перевода. Наши специалисты работают в сфере переводов не первый день, поэтому готовы воспользоваться всем своим богатым багажом опыта и профессионализма для выполнения каждого заказа, включая Ваш. На этот счет можно удостовериться https://mrkronoscompany.com .

Мы готовы предложить

Наша компания предлагает письменный перевод не просто высокого, а наивысшего качества. «Мистер Кронос» - это гарант выполнения задач любой сложности вне зависимости от временных рамок и сложности текста. Специалисты нашей команды готовы предложить перевод с 50 различных языков мира на профессиональном уровне. В данном случае речь заходит не только о разговорном уровне, но и специалистах, досконально владеющих выбранным направлением и узко специализирующемся в конкретном из них.

Мы – Ваш лучший выбор, основанный на следующем

Высокое качество. Наша компания не просто гарантирует выполнение заказа, но и высочайшее качество его выполнения. Система организации позволяет осуществить выбор наиболее компетентного в конкретной задаче кандидата, делегировав все необходимые права для ее выполнения. Среди десятков высококвалифицированных специалистов мы найдем лучшего для решения Вашего случая. Все технические особенности и нюансы типа стилистического, грамматического и пунктуационного будут приоритетно учтены и соблюдены. Мы не компьютеризированное предприятие, выполняющее перевод на основе программного обеспечения. Мы передаем не только смысл, но и эмоции, что не способна делать машина. Сроки выполнения заказом минимальны. Задача нашей компании заключается в максимально удобном выполнении поставленной клиентом задачи. Если необходим перевод – мы справимся с этой задачей. Требуется исключительное качество? Мы с этим справимся. Нужно в сжатые сроки? Только определи границы сжатости. Мы не собираемся ограничивать клиента, мы подстраиваемся под условия. И хотелось бы заметить, что всегда держим обязательство касательно времени сдачи материала. Конфиденциальность. Наша компания, как банк. Столь же надежная только в сфере перевода. Любая информация, включая личную, юридическую, политическую или финансовую будет рассматриваться исключительно под грифом конфиденциальности. Наше бюро старается заботиться о тайнах клиентов, соглашаясь на неразглашение полученных исходных данных. Данный факт имеет под собой не только устную, но и юридическую основу. Доступность. Мы стараемся наладить с клиентом партнерские отношения. Это заключается в обоюдовыгодном положении сторон. Мы точно знаем, во сколько оцениваются услуги, поэтому выставляем цену сообразно проделанному объему работы. Никакой одноразовой выгоды – только сотрудничество.

Ежедневно мы работаем и совершенствуемся для Вас!