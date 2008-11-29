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Как вернуть изъятые документы при обыске

В нормах УПК предусмотрена статья о временном изъятии имущества. Изымание документов, вещей, это мера для обеспечения уголовного производства. Она делится на две категории:

  • постоянно изъятые вещи, прямые указанные в определении суда (когда идет ход расследования, то вряд ли следователь согласится их отдать);
  • временно изъятые, не указанные (даже, если следствие отказывается отдавать, возвращаются с помощью суда по жалобе и заявлению).

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Рассмотрим все по порядку

Отражение вариантов событий на временно изъятых вещах

Обоснованное заявление об изъятии ценности, считается при обращении прокурора, следователя, к судебному органу, которому поручено дело.

Только он вправе удовлетворить арест, либо не признать обращение следствия.

Условия по которым имущество возвращается обладателю:

  1. Время отведенное для подачи соответствующих документов сотрудниками следствия - не позже, чем через 2 -е суток после обыска. Если этого не произошло, то арестованное имущество обжалуется потерпевшим: в апелляционном суде или в суде первой инстанции.
  2. Статья 173. ч. 3 гласит, что если в ходатайстве об аресте имущества было отказано следователю, прокурору, вещи возвращаются законному владельцу.
  3. Если следователь бездействует, то начинает действовать по статья 303 УПК Украины, часть 1.

Поэтому, при обнаружении хотя бы 1-го пункта из выше перечисленных, потерпевший имеет право об этом заявить органам осуществляющим дознание, и собственность вернется.

Считается, что подача жалобы следственному судье эффективный метод, чтобы вернуть вещи.

Вывод

Чтобы обеспечить положительный результат необходимы доказательства:

  1. Законно ли было приобретено имущество (подтверждающие документы)
  2. Бездеятельность следственных органов (подтверждение уведомления из суда, в виде адвокатского запроса. Этот документ имеет силу, если подан в течение 10 дней после подачи заявления о возврате
  3. Непричастие имущества к преступлению
  4. Должен отсутствовать «справедливый баланс» целей досудебного расследования и прав владельца

Важно помнить! Чтобы законно удерживать временно изъятую наличность досудебным следствием, у правоохранителей должно быть разрешение следственного судьи в виде постановления. И другого основания наше законодательство не предусматривает.

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