Как вернуть изъятые документы при обыске

В нормах УПК предусмотрена статья о временном изъятии имущества. Изымание документов, вещей, это мера для обеспечения уголовного производства. Она делится на две категории:

постоянно изъятые вещи, прямые указанные в определении суда (когда идет ход расследования, то вряд ли следователь согласится их отдать);

временно изъятые, не указанные (даже, если следствие отказывается отдавать, возвращаются с помощью суда по жалобе и заявлению).

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Рассмотрим все по порядку

Отражение вариантов событий на временно изъятых вещах

Обоснованное заявление об изъятии ценности, считается при обращении прокурора, следователя, к судебному органу, которому поручено дело.

Только он вправе удовлетворить арест, либо не признать обращение следствия.

Условия по которым имущество возвращается обладателю:

Время отведенное для подачи соответствующих документов сотрудниками следствия - не позже, чем через 2 -е суток после обыска. Если этого не произошло, то арестованное имущество обжалуется потерпевшим: в апелляционном суде или в суде первой инстанции. Статья 173. ч. 3 гласит, что если в ходатайстве об аресте имущества было отказано следователю, прокурору, вещи возвращаются законному владельцу. Если следователь бездействует, то начинает действовать по статья 303 УПК Украины, часть 1.

Поэтому, при обнаружении хотя бы 1-го пункта из выше перечисленных, потерпевший имеет право об этом заявить органам осуществляющим дознание, и собственность вернется.

Считается, что подача жалобы следственному судье эффективный метод, чтобы вернуть вещи.

Вывод

Чтобы обеспечить положительный результат необходимы доказательства:

Законно ли было приобретено имущество (подтверждающие документы) Бездеятельность следственных органов (подтверждение уведомления из суда, в виде адвокатского запроса. Этот документ имеет силу, если подан в течение 10 дней после подачи заявления о возврате Непричастие имущества к преступлению Должен отсутствовать «справедливый баланс» целей досудебного расследования и прав владельца

Важно помнить! Чтобы законно удерживать временно изъятую наличность досудебным следствием, у правоохранителей должно быть разрешение следственного судьи в виде постановления. И другого основания наше законодательство не предусматривает.