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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Как вернуть изъятые документы при обыске
В нормах УПК предусмотрена статья о временном изъятии имущества. Изымание документов, вещей, это мера для обеспечения уголовного производства. Она делится на две категории:
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Рассмотрим все по порядку
Отражение вариантов событий на временно изъятых вещах
Обоснованное заявление об изъятии ценности, считается при обращении прокурора, следователя, к судебному органу, которому поручено дело.
Только он вправе удовлетворить арест, либо не признать обращение следствия.
Условия по которым имущество возвращается обладателю:
Поэтому, при обнаружении хотя бы 1-го пункта из выше перечисленных, потерпевший имеет право об этом заявить органам осуществляющим дознание, и собственность вернется.
Считается, что подача жалобы следственному судье эффективный метод, чтобы вернуть вещи.
Вывод
Чтобы обеспечить положительный результат необходимы доказательства:
Важно помнить! Чтобы законно удерживать временно изъятую наличность досудебным следствием, у правоохранителей должно быть разрешение следственного судьи в виде постановления. И другого основания наше законодательство не предусматривает.
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