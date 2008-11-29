Ультразвуковая чистка зубов

Чтобы сделать улыбку красивой, сохранив здоровье зубов, стоматологи предлагают использовать современные методики. К ним относится и ультразвуковая чистка зубов, пользующаяся высокой популярностью благодаря своим преимуществам.

Технология

С помощью передового метода можно избавить ротовую полость от каменных отложений. Используемые методики отличаются безопасностью при высокой эффективности, позволяющей достигнуть великолепного результата.

Чтобы очистить зубы, применяется современное оборудование – это специальный аппарат, который принято называть ультразвуковым скайлером. С помощью ультразвуковых волн происходит качественное очищение поверхности. Это позволяет эффективно избавляться от отложений.

Достоинства

К плюсам процедуры относится ее безвредность. При выполнении чистки не наносится вред эмали зуба, что позволяет предупреждать многие негативные последствия. В результате зуб становится гладким. За счет этого предотвращается быстрое повторное появление налета. Еще одним приятным плюсом выступает достижение отбеливающего действия. В результате повышается эстетическая привлекательность зубов, что делает улыбку намного красивее.

Помощь квалифицированных специалистов

Чтобы узнать, сколько стоит ультразвуковая чистка зубов Stomatclinica, сразу заказать процедуру, предлагается обратиться в клиники, специализирующиеся на оказании стоматологических услуг. Здесь работают высококвалифицированные специалисты, способные оценить состояние зубов пациента, дать соответствующие рекомендации, а также грамотно провести саму чистку.

Клиентам клиник предлагаются качественные услуги по выгодным расценкам, что делает помощь профессионалов доступной для всех желающих. Достигать высокого качества чистки становится возможным благодаря применению современного оборудования, а также с привлечением к работе высококвалифицированных специалистов. Они действуют в строгом соответствии со всеми требованиями, что позволяет достигать великолепного результата для каждого клиента.

Стоимость зависит от объема работ, уровня сложности. В любом случае обращение к помощи специалистов является правильным решением, позволяющим предупреждать появление многих проблем с зубами. Стоматологи расскажут, как ухаживать за зубами после чистки, чтобы сохранить достигнутый результат надолго. Также они будут рады предоставить пациентам исчерпывающие ответы на многие другие вопросы, интересующие клиентов.