Досье: что это и зачем нужно?

Сбор информации в наше время проводится фактически по каждому человеку. Анкеты в письменных и электронных вариантах заводятся как на публичных персон, так и малоизвестных граждан страны.

Что такое досье?

По сути, досье является собранной и лаконично упакованной информацией о том или ином человеке. Досье может иметь разные формы проявления, однако, особенно важным является то, что оно должно содержать только достоверную информацию. Часто досье построено в виде анкеты, иногда возникает как развернутое описание или таблица.

Информацию, которая должна содержаться в стандартном досье, можно разделить на 2 блока.

1. Персональные данные на бизнесменов, звезд эстрады, спортсменов или простых людей. В этом случае сообщаются:

фамилия, имя в соответствии с паспортными данными;

клички, звания или позывные;

дата рождения и точный возраст;

место рождения;

семейный статус;

партийность;

религиозность;

информация о родителях и их месте нахождения, а также связи с другими людьми;

знание языков;

образование;

профессия;

все места работы;

информация о здоровье и лечение;

сложные моменты в жизни;

материальные условия;

наличие недвижимого имущества;

контакты — телефон, адрес и т.д.

2. Особенности человека:

физические (рост, вес, цвет глаз и т.д.),

функциональные (походка, смех, голос т.д.),

общие (сексуальная ориентация, преимущества, страхи т.д.),

психологические и интеллектуальные (храбрость, раздражительность, податливость и другие).

Для чего нужно досье?

Досье может использоваться с целью давления на политиков или высокопоставленных лиц, особенно, если в нем сохранены какие-то позорные для человека факты. Не обойтись без наличия такой анкеты в том случае, когда нужно завербовать человека. Спецслужбы в этом плане должны иметь побольше информации не только на граждан своей страны, но и на иностранцев. И чем большим будет досье, тем большая вероятность воздействия на человека.

Часто такая информация используется для анализа вероятного поведения человека, особенно, если он уже ранее привлекалась к уголовной ответственности.

Небольшие досье сохраняют отделы статистики и отделы кадров для анализа деятельности работников.

Как составляется?

Информацию о человеке можно брать из самых разнообразных источников и в первую очередь такими должны стать официальные документы: паспорт, водительские права, свидетельство о браке.

Немало полезного можно узнать из Всемирной паутины. Так, общение на форумах выдаст немало информации психологического плана, а также расскажет о личном отношении к тем или иным событиям. Из социальных сетей получаем информацию о месте нахождения, связи с другими лицами, а из переписки и писем — секреты того или иного лица.

Если вам нужно досье на публичную персону, то ищите его здесь.