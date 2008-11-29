|
Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
|
Досье: что это и зачем нужно?
Сбор информации в наше время проводится фактически по каждому человеку. Анкеты в письменных и электронных вариантах заводятся как на публичных персон, так и малоизвестных граждан страны.
Что такое досье?
По сути, досье является собранной и лаконично упакованной информацией о том или ином человеке. Досье может иметь разные формы проявления, однако, особенно важным является то, что оно должно содержать только достоверную информацию. Часто досье построено в виде анкеты, иногда возникает как развернутое описание или таблица.
Информацию, которая должна содержаться в стандартном досье, можно разделить на 2 блока.
1. Персональные данные на бизнесменов, звезд эстрады, спортсменов или простых людей. В этом случае сообщаются:
2. Особенности человека:
Для чего нужно досье?
Досье может использоваться с целью давления на политиков или высокопоставленных лиц, особенно, если в нем сохранены какие-то позорные для человека факты. Не обойтись без наличия такой анкеты в том случае, когда нужно завербовать человека. Спецслужбы в этом плане должны иметь побольше информации не только на граждан своей страны, но и на иностранцев. И чем большим будет досье, тем большая вероятность воздействия на человека.
Часто такая информация используется для анализа вероятного поведения человека, особенно, если он уже ранее привлекалась к уголовной ответственности.
Небольшие досье сохраняют отделы статистики и отделы кадров для анализа деятельности работников.
Как составляется?
Информацию о человеке можно брать из самых разнообразных источников и в первую очередь такими должны стать официальные документы: паспорт, водительские права, свидетельство о браке.
Немало полезного можно узнать из Всемирной паутины. Так, общение на форумах выдаст немало информации психологического плана, а также расскажет о личном отношении к тем или иным событиям. Из социальных сетей получаем информацию о месте нахождения, связи с другими лицами, а из переписки и писем — секреты того или иного лица.
Если вам нужно досье на публичную персону, то ищите его здесь.
|
© «ПЕРСОНАЛ ПЛЮС». Усі права застережено.
Передрук матеріалів тільки за згодою редакції.
З усіх питань звертайтеся, будь ласка, gazetapplus@gmail.com