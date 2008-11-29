Гамінатор (Gaminator) онлайн — кращі ігрові автомати

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наявність доступних демо версій;

легкість в управлінні, доповнена можливістю індивідуального налаштування параметрів;

використання відомих «фішок», характерних для наземних апаратів, що створює ефект реальності того, що відбувається.

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