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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Типы горных велосипедов: краткая характеристика
Класс горных байков является наиболее востребованным в мире. Они составляют не менее 70% ассортимента большинства магазинов. Потому купить велосипед в интернет-магазине в Киеве не составляет большого труда.
Класс горных байков является наиболее востребованным в мире. Они составляют не менее 70% ассортимента большинства магазинов. Потому купить велосипед в интернет-магазине в Киеве не составляет большого труда. Особенно, если вы точно знаете, что ищете. Горные байки – это название класса, который вмещает в себя несколько разновидностей. Основная классификация осуществляется по типу подвески. Существуют:
Хардтейлы: особенности класса
Представители этой категории отличаются отсутствием задней подвески, что делает их более легкими, дешевыми и универсальными. Эти велосипеды пользуются огромной популярностью, ведь имеют мягкую вилку, которая обеспечивает плавную езду на асфальте и умеренно пересеченной местности. Существует два вида хардтейлов: для кросс-кантри и для экстремальных видов спорта (дёрт джампинг, стрит).
Особенности моделей для кросс-кантри:
Отличие хардтейлов для экстремальных видов спорта:
Двухподвесы: виды и особенности
Байки из этой категории называют полноприводными. Они имеют два амортизатора: передний и задний. Благодаря чему обеспечивают максимально возможный комфорт езды и управления на любой дороге. Это вездеходы, которым не страшны ни ямы, ни канавы, ни резкие горные склоны. Существует несколько видов двухподвесов:
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