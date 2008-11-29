Типы горных велосипедов: краткая характеристика

Класс горных байков является наиболее востребованным в мире. Они составляют не менее 70% ассортимента большинства магазинов. Потому купить велосипед в интернет-магазине в Киеве не составляет большого труда.

Класс горных байков является наиболее востребованным в мире. Они составляют не менее 70% ассортимента большинства магазинов. Потому купить велосипед в интернет-магазине в Киеве не составляет большого труда. Особенно, если вы точно знаете, что ищете. Горные байки – это название класса, который вмещает в себя несколько разновидностей. Основная классификация осуществляется по типу подвески. Существуют:

Хардтейлы (отсутствует задняя подвеска); Двухподвесы (передний и задний амортизаторы).

Хардтейлы: особенности класса

Представители этой категории отличаются отсутствием задней подвески, что делает их более легкими, дешевыми и универсальными. Эти велосипеды пользуются огромной популярностью, ведь имеют мягкую вилку, которая обеспечивает плавную езду на асфальте и умеренно пересеченной местности. Существует два вида хардтейлов: для кросс-кантри и для экстремальных видов спорта (дёрт джампинг, стрит).

Особенности моделей для кросс-кантри:

Мягкая вилка;

Легкая рама;

26 либо 29-дюймовые колеса с глубоким рисунком протектора;

Тормоза дисковые или ободные;

Множество скоростей (до 27).

Отличие хардтейлов для экстремальных видов спорта:

Заниженная труба рамы;

Усиленная рама из стали или сплавов алюминия;

Вилка: мягкая или жесткая;

24- дюймовые колеса.

Двухподвесы: виды и особенности

Байки из этой категории называют полноприводными. Они имеют два амортизатора: передний и задний. Благодаря чему обеспечивают максимально возможный комфорт езды и управления на любой дороге. Это вездеходы, которым не страшны ни ямы, ни канавы, ни резкие горные склоны. Существует несколько видов двухподвесов: