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Типы горных велосипедов: краткая характеристика

Класс горных байков является наиболее востребованным в мире. Они составляют не менее 70% ассортимента большинства магазинов. Потому купить велосипед в интернет-магазине в Киеве не составляет большого труда.

Класс горных байков является наиболее востребованным в мире. Они составляют не менее 70% ассортимента большинства магазинов. Потому купить велосипед в интернет-магазине в Киеве не составляет большого труда. Особенно, если вы точно знаете, что ищете. Горные байки – это название класса, который вмещает в себя несколько разновидностей. Основная классификация осуществляется по типу подвески. Существуют:

  1. Хардтейлы (отсутствует задняя подвеска);
  2. Двухподвесы (передний и задний амортизаторы).

Хардтейлы: особенности класса

Представители этой категории отличаются отсутствием задней подвески, что делает их более легкими, дешевыми и универсальными. Эти велосипеды пользуются огромной популярностью, ведь имеют мягкую вилку, которая обеспечивает плавную езду на асфальте и умеренно пересеченной местности. Существует два вида хардтейлов: для кросс-кантри и для экстремальных видов спорта (дёрт джампинг, стрит).

Особенности моделей для кросс-кантри:

  • Мягкая вилка;
  • Легкая рама;
  • 26 либо 29-дюймовые колеса с глубоким рисунком протектора;
  • Тормоза дисковые или ободные;
  • Множество скоростей (до 27).

Отличие хардтейлов для экстремальных видов спорта:

  • Заниженная труба рамы;
  • Усиленная рама из стали или сплавов алюминия;
  • Вилка: мягкая или жесткая;
  • 24- дюймовые колеса.

Двухподвесы: виды и особенности

Байки из этой категории называют полноприводными. Они имеют два амортизатора: передний и задний. Благодаря чему обеспечивают максимально возможный комфорт езды и управления на любой дороге. Это вездеходы, которым не страшны ни ямы, ни канавы, ни резкие горные склоны. Существует несколько видов двухподвесов:

  1. Модели для кросс-кантри отличаются небольшим ходом подвески (не больше 4 дюймов). Их главные достоинства – низкий вес и хороший накат, позволяющий быстро развивать скорость.
  2. Байки для трейла (гонки с элементами фрирайда) отличаются небольшим весом, усиленной рамой и амортизаторами с ходом 4-5 дюймов.
  3. Велосипеды для фрирайда (свободное катание) предназначены для агрессивной езды и выполнения сложных трюков. Выпускаются в двух комплектациях: легкие и тяжелые. Все эти байки имеют прочные рамы и подвески с ходом не менее 6-7 дюймов.
  4. Байки для даунхилла (спуски со склонов). Главная особенность – прочные амортизаторы (от 8 дюйм). Велосипеды разработаны для экстремальных спусков с крутых горных вершин. Это надежные и очень тяжелые агрегаты с широкими покрышками и «грязевым протектором».
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