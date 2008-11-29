Ультразвуковая чистка лица

В современном мире очищающие процедуры для лица завоевали большую популярность среди представительниц прекрасного пола, которые желают иметь красивую и здоровую кожу, а также специалистов косметологов. Ультразвуковая чистка лица – одна из таких процедур, преимуществом которой является эффективное очищение кожи, уменьшение морщин, сужение пор, явное улучшение тонуса кожи при безопасном воздействии аппарата на эпидермис. При проведении процедуры мощность ультразвука устанавливается с такой силой, что не может нанести вред здоровым клеткам.

Но все же перед проведением очищающей процедуры для лица следует проконсультироваться с профессиональным косметологом. Он Вам поможет с выбором процедуры и посоветует должный уход за кожей после неё.

Суть процедуры

От профессионального аппарата, прикладываемого к коже, распространяются ультразвуковые волны, которые содействуют скорейшему отторжению различных загрязнений и отмерших клеток кожи от здорового эпидермиса.

Как проходит процедура?

Перед началом процедуры проводится демакияж, при необходимости наносится скраб. Для лучшего воздействия ультразвука кожу смачивают жидкостью. Специалист во время процедуры проводит аппаратом УЗ-чистки по верхнему слою эпидермиса, пациент в это время не чувствует дискомфорта или болевых ощущений. В области скул (кости находятся близко к коже) может наблюдаться ощущение вибрации. Во время процедуры, помимо воздействия ультразвука, косметолог может нанести некоторые косметические средства (крема, маски).

Эффект от процедуры:

избавление от омертвевших клеток кожи;

очищение черных пор, сужение пор;

стимулирование выработки коллагена, следствие – повышенный тонус кожи, разглаживание морщин;

стимулирование обновления клеток кожи;

кожа становится тоньше (без омертвевших клеток) и нанесение кремов и масок воздействует глубже под кожу;

улучшение цвета лица.

После проведения процедуры отсутствует реабилитационный период (покраснений или раздражений не бывает).

УЗ чистка или УЗ пилинг?

Данный вид чистки еще иногда называют УЗ пилингом, так как во время процедуры происходит отторжение ороговевшего слоя кожи, что происходит во время процедур пилинга.

Чистка лица противопоказана в период беременности, при онкологии, тяжелых заболеваниях сердца, при гнойных или воспалительных процессах, при наличии новообразований в зоне проведения процедуры, а также ярко выраженного купероза.

Косметологи советуют проводить ультразвуковой пилинг 1 раз в месяц в случае с жирной кожей, а при наличии сухой кожи достаточно будет 1 раза в 3 месяца.