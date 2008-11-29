Хмарна АТС і навіщо вона вашому бізнесу

Якщо у вашій компанії вже використовується хмарна АТС або віртуальний офіс - навряд чи ця стаття вам стане в нагоді. Якщо ви ще не користувалися АТС, то цей матеріал для вас.

Що таке віртуальна АТС

АТС - це телефонна система компанії, яка забезпечує підключення внутрішніх номерів до зовнішніх телефонних лініях і мобільних мереж (все робочі телефони ваших співробітників в цілому). Віртуальна АТС - це послуга, яка замінює фізичну офісну телефонну станцію. Клієнт отримує в користування програмну IP-АТС.

У випадку з традиційною АТС «залізяка» знаходиться на стороні клієнта, а у випадку з віртуальною станцією - все обладнання і програмне забезпечення розгорнуто у оператора, клієнт підключається до АТС через інтернет.

Отже, навіщо бізнесу потрібна АТС?

Створити образ надійної компанії

Уявіть, що ви вирішили замовити собі меблі для кухні. Ви вбиваєте в пошук «Кухонний гарнітур купити», і пошуковик видав сайти інтернет-магазинів. На деяких сайтах вказано міський номер телефону і номера всіх департаментів, а на інших - тільки стільниковий телефон. Кому б ви подзвонили в першу чергу?

Найчастіше у стартапів і молодих бізнесів банально може не бути офісу, співробітники працюють з дому і використовують стільникові телефони, а на сайтах молоді підприємці вказують особисті мобільні номери. У такій ситуації хмарна телефонія допоможе поліпшити імідж - створити образ великої компанії, якій можна довіряти. Ви отримуєте міські номери, а також можете створювати окремі номери для своїх «департаментів» (навіть якщо у вас їх немає). Така функція може особливо стати в нагоді в спілкуванні з великими корпоративними клієнтами.

Клієнти не встигнуть піти до конкурентів

Уявіть, що ви вирішили зробити косметологічну процедуру. Для цього вам потрібно записатися в салон краси. Ви вибрали перукарню, на її сайті вказано три номери. Ви телефонуєте по першому - зайнято, за другим - зайнято, по третьому - ніхто не підійшов. Ви закриваєте сайт і йдете шукати інший салон краси.

Хмарна телефонія дозволяє приймати дзвінки по одному номеру на стільки пристроїв, скільки ви захочете. Не зміг відповісти один співробітник - відповість інший.

Економія

Раніше для підключення міських номерів вам необхідно було проводити в офіс телефонні лінії або купувати у стільникових операторів корпоративні SIM-карти. Тепер досить мати ноутбук і підключення до інтернету.

Контролювати співробітників і оптимізувати бізнес-процеси

Сучасна віртуальна АТС - це програмне забезпечення з великою кількістю функцій: вбудована статистика по кожному дзвінку з можливістю аналізу, запис і зберігання розмов, голосове привітання при вхідних дзвінках, розподіл дзвінків на всіх менеджерів і черга очікування, віртуальний факс і голосова пошта. Практично будь-яка хмарна АТС може бути інтегрована з CRM, така інтеграція відкриває багато можливостей: ви бачите картку клієнта при вхідному дзвінку, дзвінок автоматично потрапляє на відповідального менеджера, можна створювати оповіщення по телефону про нові послуги і т.д.

Подорожуйте і залишайтеся на зв'язку

Завдяки віртуальній АТС ви можете робити вихідні дзвінки (номер визначається як офісний) і приймати вхідні в будь-якій точці світу, де є інтернет. А ваші співробітники можуть відповідати на вхідний офісний дзвінок з дому.

Якщо ви раптом вирішите переїхати в іншу країну, ваші клієнти цього навіть не помітять. Там, де є інтернет - є ваша телефонія.

Додатковим плюсом є «безкоштовний» телефон під час поїздок за кордон.

Налаштувати все «під себе»

Віртуальна АТС - це програмне забезпечення, яке ви можете інтегрувати з іншими сервісами - а значить, додавати всі необхідні вам функції і фішки.

Ось приклад такої «індивідуальної настройки»:

Ви володієте агентством нерухомості. У вас працює багато агентів-ріелторів, в роботі яких є свої особливості:

Вони постійно в русі і їх необхідно контролювати, інакше дуже складно організувати кілька переглядів об'єктів в день.

Якщо непорядний агент отримує доступ до бази об'єктів нерухомості або клієнтів, то він може використовувати це в своїх особистих цілях - здійснювати операції «на стороні», забираючи прибуток собі.

Одне з таких агентств стало клієнтом хмарної телефонії від OBLAKO - це віртуальний офіс, інтегрований з CRM, корпоративним мобільним зв'язком та геолокації. Ось яке рішення зробила Oblako для ріелторського агентства:

Ріелтори, які працюють в місті і постійно знаходяться в роз'їздах, при вхідних дзвінках на їх мобільні не бачать прямі номери власників житла. Замість номера телефону використовується цифровий код клієнта, за яким можна зателефонувати.

Дзвінок господині квартири або молодій сім'ї можливий тільки з робочою сім-карти і тільки за умови обов'язкового запису розмови. Іншої можливості немає, тому що справжній номер захований. При такому сценарії шанси провести «сіру» угоду зводяться до мінімуму.

У разі скасування угоди, власник агентства може детально вивчити всі події по цій угоді, включаючи записи розмов.

Якщо у клієнта раптом змінився прикріплений агент, немає необхідності запам'ятовувати його контакти. Дзвінок за єдиним номером автоматично потрапить на стільниковий нового співробітника.

Налаштування хмарної АТС займе один день. Інтерфейс системи простіше будь-якої соціальної мережі: якщо співробітники вміють слухати музику і створювати поштові скриньки, то і роботу з віртуальною АТС освоять за пару хвилин.