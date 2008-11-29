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Всеукраїнський загальнополітичний освітянський тижневик
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Хмарна АТС і навіщо вона вашому бізнесу
Якщо у вашій компанії вже використовується хмарна АТС або віртуальний офіс - навряд чи ця стаття вам стане в нагоді. Якщо ви ще не користувалися АТС, то цей матеріал для вас.
Що таке віртуальна АТС
АТС - це телефонна система компанії, яка забезпечує підключення внутрішніх номерів до зовнішніх телефонних лініях і мобільних мереж (все робочі телефони ваших співробітників в цілому). Віртуальна АТС - це послуга, яка замінює фізичну офісну телефонну станцію. Клієнт отримує в користування програмну IP-АТС.
У випадку з традиційною АТС «залізяка» знаходиться на стороні клієнта, а у випадку з віртуальною станцією - все обладнання і програмне забезпечення розгорнуто у оператора, клієнт підключається до АТС через інтернет.
Отже, навіщо бізнесу потрібна АТС?
Створити образ надійної компанії
Уявіть, що ви вирішили замовити собі меблі для кухні. Ви вбиваєте в пошук «Кухонний гарнітур купити», і пошуковик видав сайти інтернет-магазинів. На деяких сайтах вказано міський номер телефону і номера всіх департаментів, а на інших - тільки стільниковий телефон. Кому б ви подзвонили в першу чергу?
Найчастіше у стартапів і молодих бізнесів банально може не бути офісу, співробітники працюють з дому і використовують стільникові телефони, а на сайтах молоді підприємці вказують особисті мобільні номери. У такій ситуації хмарна телефонія допоможе поліпшити імідж - створити образ великої компанії, якій можна довіряти. Ви отримуєте міські номери, а також можете створювати окремі номери для своїх «департаментів» (навіть якщо у вас їх немає). Така функція може особливо стати в нагоді в спілкуванні з великими корпоративними клієнтами.
Клієнти не встигнуть піти до конкурентів
Уявіть, що ви вирішили зробити косметологічну процедуру. Для цього вам потрібно записатися в салон краси. Ви вибрали перукарню, на її сайті вказано три номери. Ви телефонуєте по першому - зайнято, за другим - зайнято, по третьому - ніхто не підійшов. Ви закриваєте сайт і йдете шукати інший салон краси.
Хмарна телефонія дозволяє приймати дзвінки по одному номеру на стільки пристроїв, скільки ви захочете. Не зміг відповісти один співробітник - відповість інший.
Економія
Раніше для підключення міських номерів вам необхідно було проводити в офіс телефонні лінії або купувати у стільникових операторів корпоративні SIM-карти. Тепер досить мати ноутбук і підключення до інтернету.
Контролювати співробітників і оптимізувати бізнес-процеси
Сучасна віртуальна АТС - це програмне забезпечення з великою кількістю функцій: вбудована статистика по кожному дзвінку з можливістю аналізу, запис і зберігання розмов, голосове привітання при вхідних дзвінках, розподіл дзвінків на всіх менеджерів і черга очікування, віртуальний факс і голосова пошта. Практично будь-яка хмарна АТС може бути інтегрована з CRM, така інтеграція відкриває багато можливостей: ви бачите картку клієнта при вхідному дзвінку, дзвінок автоматично потрапляє на відповідального менеджера, можна створювати оповіщення по телефону про нові послуги і т.д.
Подорожуйте і залишайтеся на зв'язку
Завдяки віртуальній АТС ви можете робити вихідні дзвінки (номер визначається як офісний) і приймати вхідні в будь-якій точці світу, де є інтернет. А ваші співробітники можуть відповідати на вхідний офісний дзвінок з дому.
Якщо ви раптом вирішите переїхати в іншу країну, ваші клієнти цього навіть не помітять. Там, де є інтернет - є ваша телефонія.
Додатковим плюсом є «безкоштовний» телефон під час поїздок за кордон.
Налаштувати все «під себе»
Віртуальна АТС - це програмне забезпечення, яке ви можете інтегрувати з іншими сервісами - а значить, додавати всі необхідні вам функції і фішки.
Ось приклад такої «індивідуальної настройки»:
Ви володієте агентством нерухомості. У вас працює багато агентів-ріелторів, в роботі яких є свої особливості:
Одне з таких агентств стало клієнтом хмарної телефонії від OBLAKO - це віртуальний офіс, інтегрований з CRM, корпоративним мобільним зв'язком та геолокації. Ось яке рішення зробила Oblako для ріелторського агентства:
Налаштування хмарної АТС займе один день. Інтерфейс системи простіше будь-якої соціальної мережі: якщо співробітники вміють слухати музику і створювати поштові скриньки, то і роботу з віртуальною АТС освоять за пару хвилин.
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