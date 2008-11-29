Різновидність вугілля для кальяну

Вугілля - один з головних компонентів будь-якого кальяну. І від нього, зокрема, залежить те, наскільки приємним і м'яким буде смак диму, який ви вдихаєте.

Яким буває вугілля для кальяну?

Серед усього розмаїття вугілля для кальяну, що продається в спеціалізованих магазинах https://kalyanchik.ua/, в загальному то можна виділити 4 основні групи: звичайний деревне вугілля, кокосове вугілля, швидко займисте вугілля і (чудо електроніки) електричне вугілля. Чим же вони відрізняються один від одного і який кальян смачніший?

Деревне вугілля

Це справжнє вугілля, отримане як результат горіння деревини не смолистих сортів. Утворене вугілля спресовують в формі кубиків - саме в такому вигляді воно і продається в магазинах. Відрізняється приємним запахом і м'якістю при палінні. З іншого боку, деревне вугілля, при його розпалюванні, вимагає тривалої обробки відкритим вогнем - від звичайної запальнички або сірника таке вугілля не займеться.

Кокосове вугілля

Цей різновид також є натуральним матеріалом, отриманим шляхом горіння. Чого б ви думали? Кокосової шкаралупи! Звичайно, для його виготовлення застосовується спеціальна технологія, але нічого, крім залишків згорілої кокосової шкаралупи він не містить, мається на увазі ароматизаторів або чого-небудь іншого. Для любителів кокосів - відповідь «ні», кокосове вугілля не наситить кальян смаком або запахом кокоса, його перевага в іншому - він значно повільніше згорає.

Кокосове вугілля без смаку і запаху і горить приблизно в 3 рази довше деревного вугілля.

Швидко займисте вугілля

Основа швидко займистого вугілля - все те ж деревне вугілля, тільки вже просочене спеціальним складом швидко займистої селітри. Його можна запалити від простого сірника - воно моментально спалахує. Через що і надається перевага такому виду вугілля багатьма кальян барами.

Однак присмак хімічних речовин (звичайно в залежності від виробника або сильний, або слабкий) в димі все таки відчувається.

Тому справжні цінителі кальяну віддають перевагу класичному деревному або кокосовому вугіллю.

Електровугілля

Електровугілля (сумнівний варіант, але нешкідливий) - спіраль, яка укладається на чашу і включається в розетку. Об'єктивну оцінку дати складно, адже, багато цінителів кальянної культури проти таких пристосувань, хоча треба визнати - таке вугілля нешкідливе, розпалюється без зусиль в будь-якому місці де є електророзетка, і воно просто не здатне зіпсувати смак тютюну.

Яке вугілля для кальяну підійде саме вам?

Пробуйте і експериментуйте - тільки так ви зрозумієте що вам дійсно до душі. Однозначно можна сказати, що якщо ви шанувальник класичного кальяну і взагалі вважаєте це справа цілої філософії - ідеальним вугіллям для вас буде кокосовий. Якщо ж вам більше подобаються найменш шкідливі розваги і ви прагнете перейти на зовсім здоровий спосіб життя - купуйте для себе електровугілля і насолоджуйтеся полегшеним кальяном.

Як розпалити вугілля для кальяну?

Для початку їх потрібно добре прогріти - для цього вугілля тримають над відкритим вогнем кілька хвилин. Зрозуміло, що звичайну запальничку ви стільки не протримаєте - вона просто вибухне в руках, або ж обпече пальці, тому краще використовувати камінну запальничку. Якщо ж ви збираєтесь курити кальян дома - ідеальним джерелом жару для нагрівання вугілля стане звичайна конфорка газової плити.

В процесі нагрівання вугілля, швидше за все, буде виділятися їдкий дим, вугілля може тріщати, іскритися або шипіти. Це нормально - таким чином він обгорає.

Використовувати не обгоріле вугілля для куріння кальяну не можна - можна отримати опік слизової оболонки горла.

Коли вугілля перестане шипіти і стане яскраво-червоного кольору всередині і димчасто-сірого по краях - він готовий до вживання.

Приємного кальяну!