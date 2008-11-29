Особенности туристических рюкзаков

Люди любят походы. Когда человек идёт отдыхать на природе, ему нужно взять с собой палатку, продукты, матрас, посуду, инструменты и множество предметов, что сделают отдых на природе более приятным и простым. Без этих предметов отличного отдыха не будет. Чтобы всё взять, нужно обзавестись специальным комфортным рюкзаком, куда эти вещи поместятся.

Поехав на природу своей машиной, переживать по этому поводу не придётся, ведь всё нужное можно положить в автомобиль. Если человек пойдёт пешком и все тащит с собой, то транспортировка вещей - это более трудоёмкий процесс. Вещи и инструменты нельзя распихать по пакетам и сумкам, ведь будет неудобно передвигаться сквозь заросли и перелазить через холмы. Чтобы решить эту проблему, стоит приобрести туристический рюкзак, большой выбор можно посмотреть по ссылке в магазине alp.com.ua.

Особенности туристических рюкзаков

Сегодня рюкзаки активно используются людьми. Их используют школьники для переноса учебников и тетрадей и обычные люди, которым нужно компактно переносить свои вещи. Но, туристический рюкзак - это иной тип рюкзаков. Он имеет особую структуру и конструкцию. В туристический рюкзак кладутся все нужные инструменты для похода. С его помощью эти инструменты можно переносить без особой нагрузки на спину и плечи.

Достоинства рюкзаков для туризма:

Каркас, что принимает форму спины и распределяет равномерно нагрузку. Вместимость защищена от попадания солнечных лучей и дождя. Он вместительный и имеет достаточно отделений, чтобы вместить нужную экипировку. Вместительность среднестатистического туристического рюкзака составляет 50-60 литров (есть большие и меньшие варианты). Это позволяет взять в поход нужную экипировку и инструменты. Присутствуют строки, крепежи и утяжки. С их помощью производится индивидуальная регулировка лямок. Пошит рюкзак так, что он может выдерживать тяжёлые грузы и не рваться от перегруза.

Где выбрать экипировку для туристических походов?

Множество магазинов предлагают некачественную продукцию, что не соответствует современным стандартам. Выбирать нужно исключительно в проверенных магазинах, что гарантируют качество своей продукции. Своей репутацией дорожит лучший туристический магазин в городе ALP. На нём представлены лучшие предложения и отобраны исключительно качественный товар для туризма и активного отдыха.

Особенности выбора экипировки

Современная туристическая экипировка предназначена для переноса тяжелого снаряжения. Она позволяет освободить руки и распределить вес инструментов равномерно по спине. Новые рюкзаки значительно отличаются от советских и обладают гораздо большим комфортом. У них присутствуют длинные шейки для регулировки лямок, установлен каркас, что идеально ложится на спину и есть множество дополнительных отсеков. Но, при выборе стоит учитывать следующее: