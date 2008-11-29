Авторские программы лечения - реальный шанс избавиться от алкоголизма

Диагноз – алкоголизм – зачастую воспринимается как приговор и самими страдальцами, и их родными и близкими, хотя уже само признание зависимости – весомый вклад в победу над заболеванием. Бороться за здоровье надо, а успешное лечение алкоголизма в Одессе демонстрирует центр «Иммунит» примерами людей, возвратившимися к нормальной жизни, лишённой тяги к алкоголю.

Кто может обратиться за помощью наркологов центра «Иммунит»?

Есть сильные люди, которые попали не только в сложные жизненные обстоятельства, но и пристрастились к алкоголю. Когда выясняется, что крепкие напитки не покидают обеденный стол, а постепенно вытесняют потребность в еде, мужчина или женщина с неслабым характером может самостоятельно обратиться в наркологический диспансер. Здесь для конкретного пациента разрабатывается программа эффективного лечения, что даёт положительные результаты при заинтересованности и желании зависимого человека покончить с собственным алкоголизмом.

Чаще наблюдается ситуация отрицания алкоголизма на любой стадии заболевания, потому очень важно чутко относиться к своим близким, а при малейшем подозрении о закрепляющейся алкогольной зависимости или ненормальной тяге к горячительным напиткам срочно привозить алкоголика на консультацию к наркологу. Специалисты разработали и запатентовали методики лечения различных зависимостей, в том числе алкогольной, и последующей реабилитации. Для одесситов предоставляется услуга доставки больного до медучреждения, иногородних пациентов представители центра готовы встретить на вокзале или в аэропорту.

Все условия для успешного лечения алкоголизма

Расположение центра вблизи дубового гая и морского побережья способствует успешному лечению всего организма, поражённого алкоголем. Крепкие напитки способны разрушить не только нервную систему, но и большинство жизненно важных органов: страдает пищеварительный тракт, сердце и сосуды, а печень и почки не справляются с выведением токсинов. «Иммунит» располагает современным медицинским оборудованием, здесь трудятся квалифицированные специалисты, накопившие опыт работы с зависимыми людьми. Тут используют фармакологические препараты, физиотерапевтические методы, психотерапию, при этом лечение проходит на фоне прекрасной природы черноморского побережья.

Медперсонал «Иммунита» старается эффективно устранить последствия пагубных привычек.

Главное: специалисты находят причину возникновения алкогольной зависимости, что облегчает возвращение к полноценной жизни без тяги к крепким напиткам.

Перейдя по ссылке, помощь нарколога можно получить незамедлительно, в том числе задать вопрос специалисту на сайте или записаться на бесплатную консультацию. В центре опытные специалисты выполняют экспертизу по медицинскому освидетельствованию, они помогут оспорить результаты такой экспертизы, если она была проведена некорректно.

Консультация нарколога показывает пути изменения к лучшему жизни людей, страдающих от алкоголизма. Современная медицина готова избавить от алкогольной зависимости – не упускайте шанса возвратить себе здоровье!