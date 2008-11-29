Кому подходят пышные свадебные платья?

Кому подходят пышные свадебные платья? Для какой фигуры уместнее короткие и длинные модели? Особенности кроя и необходимость в массивной отделке. Когда рюши неуместны?

В классическом представлении будущие невесты должны выбирать очень пышные свадебные платья в пол, украшенные гипюром, вышивкой. С помощью таких моделей можно из любой невесты сделать истинную королеву. Такой вариант уместен не на любом торжестве. Если вы решили организовать праздник на острове с выездной церемонией, или за городом, то в этом наряде будет неудобно ходить, невеста запутается ногами в длинном подъюбнике.

Силуэт пышного платья

У пышных силуэтов свадебных нарядов очень характерный крой. Когда мы говорим о верхней части, обычно речь идет о корсете, переходящем в объемную юбку в пол. Из материалов обычно предпочитают гипюр, кружево, атлас, тюль и другие. Все зависит от вкуса невесты.

Отделка свадебного наряда

В качестве отделки могут выступать камни, блестки, вышивка, ленты и многое другое. В продаже встречаются два варианта кроя юбки: с началом от талии либо ниже, на линии бедер. Визуально верхняя часть платья выглядит отрезано от нижней.

Этот наряд – отличное решение для высоких девушек, и невест среднего роста. Юбка включает в себя несколько слоев ткани. Чтобы она держала форму, ее шьют из парчи или тяжелого атласа либо под юбку надевают каркас на кольцах. Подол украшают выступающими деталями или делают гладким.

Пышное платье идет не всем. Однако он отлично подходит для высоких стройных девушек. Платье выгодно подчеркивает талию и добавляет недостающий объем на бедрах.

Невестам невысокого роста лучше обратить внимание на варианты без отделки на юбке, чтобы изделие зрительно не уменьшало рост. Многослойная ткань и кружева могут добавить лишний объем. В результате невеста будет выглядеть, словно в облаке ткани, либо вовсе потеряется на фоне юбок. Объемный наряд скрывает лишнюю полноту бедер или недостатки на ножках.

Короткие модели

В продаже есть укороченные модели пышных свадебных нарядов. По виду они похожи на балетную пачку. Юбка достигает середины икры либо колена. Такие варианты – отличное решение для барышень, которые гордятся стройными ножками. Если есть небольшой животик, платье его скроет. Если у невесты пышные формы, лучше обратить внимание на объемные модели лаконичного кроя без бантов, рюшей и других отделок. В противном случае платье будет выглядеть чересчур массивным. Лучше сделать акцент на груди с помощью декольте.

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