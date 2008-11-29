ОБСЄ потужно підтримала Україну

Парламентська асамблея ОБСЄ 7 липня 2017 р. на засіданні в Мінську прийняла резолюцію "Відновлення суверенітету і територіальної цілісності України".

У резолюції ПА ОБСЄ висловила повну повагу суверенітету, незалежності, єдності і територіальної цілісності України в межах її визнаних міжнародним співтовариством кордонів, які включають Крим і Севастополь.

У документі засуджується анексія Криму Російською Федерацією і триваюча гібридна агресія Росії проти України на Донбасі.

ПА ОБСЄ у своїй резолюції настійно закликає Росію припинити спонсорування сепаратистської діяльності в Україні за допомогою припливу бойовиків, грошей і зброї через непідконтрольну офіційному Києву ділянку українсько-російського держкордону.

Також ОБСЄ пропонує РФ перестати надавати будь-яку підтримку незаконним збройним формуваннням в Донецькій і Луганській областях, проти чинного центрального уряду України.

У резолюції міститься заклик до Російської Федерації забезпечити виведення своїх збройних формувань, військової техніки та найманців з території окремих районів Донецької та Луганської областей під наглядом ОБСЄ, а також роззброєння всіх незаконних збройних формувань.