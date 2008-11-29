Правильне оформлення інтер'єру стін

Стіни є «фоном» приміщення, так як займають найбільше простору. Тому спочатку, по можливості, при підготовці дизайн-проекту слід ретельно продумати колірну гамму для стін, сполучуваність цієї гами з меблями і аксесуарами в інтер'єрі, елементи доповнення, способи розстановки предметів біля стін і т.д.

Якими б красивими і гармонійними не були б предмети і меблі в інтер'єрі, неправильно оформлені стіни можуть порушити цю красу і баланс. Наприклад, це може бути викликано з непоєднаністю кольорів, неправильно підібраними шпалерами або розписом по стилю, недотримання пропорцій предметів, що прикрашають стіну, а також зовсім порожні стіни. Вони створюють незакінченість дизайну.

Існує безліч способів для оформлення стін інтер'єру. Найактуальнішим і красивим способом в оформленні є розпис. Завдяки мальовничим і тематичним малюнкам приміщення ілюзорно можна збільшити або зменшити, надати йому свою родзинку або чарівні мотиви, підкреслити певний стиль або задати свій власний мотив.

Ще стіни можна прикрасити картинами, аплікаціями, дзеркалами, фотографіями, поличками незвичайних форм, живими або штучними квітами, панно з мозаїки, гіпсовою ліпниною та іншими декоративними прикрасами.

Основні техніки декорування стін

1. Аерографія в інтер'єрі дозволяє створювати «справжні шедеври». Цей вид розпису здійснюється за допомогою аерографа. Розпилення фарби по поверхні дозволяє створювати як рівний фон на великій площі, так і передати плавні колірні або точні переходи.

2. Розпис по декоративній штукатурці - покриття стін, що імітує дерево, кам'яну кладку, цеглу, пісок, зістарену штукатурку, мармур та інші фактури природних матеріалів. Для таких робіт підійдуть преміум декоративні фарби від італійських виробників. Перед нанесенням фарби майстер займається декоративною обробкою стін, створюючи потрібний рельєф та об’єм.

3. Наклейки для інтер'єру з вінілової плівки. Стікери вологотривкі і довговічні. Ними швидше за все можна оформити інтер'єр стін без особливих навичок до малювання.

4. «Фреска» - це нанесення настінних малюнків по сирій штукатурці. Така техніка дозволяє після висихання «злитися фресці зі стіною», що забезпечує їй довговічність.

5. Техніка «А секко» є протилежністю фрескам. Це нанесення малюнків не по свіжій штукатурці, а по сухій. За висохлої поверхні малювати легше, і малюнок можна коригувати, не побоюючись висихання.

6. Декорування стін готовими трафаретами - це нанесення зображення на стіну за допомогою дизайнерського шаблону, виготовленого з полімерної плівки, пластику, ПВХ, плівки оракал або інших тонко-міцних матеріалів. Також трафарети можна зробити і своїми руками. Такий спосіб дешевше і підходить тим, хто вирішив прикрашати свій простір тільки особисто.

7. Розпис стін акриловими фарбами. Це можуть бути флуоресцентні фарби, перламутрові, світлонакопичувальні, невидимі акрилові фарби (видимі тільки при ультрафіолетової підсвічування), водостійкі і т.д. Акрил - ідеально підходить для розпису стін інтер'єру. Він швидко сохне, не боїться сонячних променів і води, майже без запаху і не токсичний, дуже пластичний і легко коригується в процесі.

8. Темпера в перекладі з італійської мови означає «змішувати фарби». У цій техніці змішуються порошкоподібні фарби натуральних пігментів і емульсія різних видів (яєчна, казеїно-масляна, жовткова і ін.). Емульсію використовують для розтирання пігментів. Темперні фарби є найдавнішими.

9. Графіті - даний історичний вигляд техніки є зображення, надряпані на стіні. У сучасному понятті «графіті» має на увазі вид вуличної розпису стін за допомогою аерозольної фарби.

Якщо дозволяє атмосфера інтер'єру, то невдалі або нудні стіни можна пофарбувати або обклеїти шпалерами в смужку. Вертикальні смуги як би візуально «витягають» приміщення і стеля здається набагато вище, ніж є насправді. А горизонтальні смуги - ілюзорно «розширюють» кімнату, але при цьому стеля здається заниженою. Ширина смуг може бути різною. Чим ширше смуги, тим просторіше здається простір. При використанні шпалер або фарбування в смужку перш варто вирівняти стіни інтер'єру та прибрати помітні шорсткості. Інакше, смужки тільки виділять нерівності.

Шпалери з незвичайними візерунками привнесуть в інтер'єр розкіш і оригінальність. Орнамент шпалер можна підібрати до постільної білизни або до кольорової гами аксесуарів. Велика стіна в такому поєднанні буде виглядати гармонійно і доповнено.

Голі стіни можуть прикрасити картини, дзеркала, рамки або підсвічування. І все це повинно відповідати загальній обстановці. Картини для інтер'єру можуть бути будь-які: з тканини, плетені, в'язані, намальовані, у вигляді фотографій або безворсових килимів, з підсвічуванням або дзеркальні. Рами для них підбираються також відповідно до стилю приміщення.