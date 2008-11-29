Почему на Opel Vivaro дешевле покупать новые запчасти?

Многие владельцы автомобиля Opel Vivaro считают, что покупать б/у элементы автомобиля на авторазбрах гораздо выгоднее, чем новые в магазине. Конечно-же это миф. Бывшие в употреблении запчасти могут не то что не окупиться, а навредить автомобилю, что приведет к большим затратам на ремонт и покупку комплектующих.

Чем опасно б/у запчасти?

Владельцы авторазборов не скажут, что в продукции скрытые дефекты и поломки и о гарантии на купленную продукцию не стоит мечтать. Конечно, вам дадут чисто символическую гарантию, но вполне возможно, что покупка продержится ровно месяц. Вследствие чего у б/у запчастей высокий процент брака?

Где берутся б/у комплектующие?

На разборы запчасти попадают с битых авто, не подлежащих восстановлению. Конечно, цена звучит сладко, но вдумайтесь - у владельца не было возможности починить автомобиль попавший в ДТП и продолжать ездить на нем, насколько сильным должно быть столкновение? В таком случае и нужная часть могла сильно пострадать внутренне, а внешне сохранить признаки жизни. Опасны данные трюки с ходовой частью, она является максимально важной для нормальной жизни и работы автомобиля.

Миф об "почти новых" деталях

Многие наивные автовладельцы думают, что им повезет и они купят "новую" часть с битой машины. Покупатель точно не знает как относился при жизни авто к ней хозяин. Даже если деталь не пострадала от сильнейшего удара, то как минимум внутри могут быть скрытые дефекты или просто высокий уровень износа, что можно выявить только после ее установки или при глубокой диагностике.

Согласитесь, на авторазбор попадают автомобили не лучших водителей, а значит и должного ухода за машиной вы не дождетесь.

"Всеядный" Opel Vivaro

Все согласятся, что бусик Opel Vivaro качественный и надежный аппарат. Опытные водители его называют неприхотливым. Но пихать в него любую мусорную запчасть не стоит, ведь машина потеряет часть ходовых характеристик, понизится управляемость, и она с трудом начнет выполнять маневры водителя. Трюки с бывшими в употреблении элементами не раз приводили к печальным итогам для водителей, пожелавших сэкономить. Ценой за старую деталь может оказаться жизнь.

Звучит как страшная сказка, но к сожалению это лишь печальный опыт владельцев Opel Vivaro c б/у комплектующими.

В чем причина?

Вдумайтесь - вы ставите на исправную машину старую деталь с внутренними дефектами. Просто представьте, что вам пришили руку покойника с повреждениями. Вполне ожидаемо, что вести она себя будет не как нужно.

Где купить нормальные запчасти?

Сейчас множество интернет-магазинов не тратится на аренду помещений, небольшие деньги уходят на аренду склада. Это позволяет экономить большие средства и выставлять максимально выгодную цену для покупателя. Примером такого магазина может служить klan.com.ua, где можно найти запчасти и ремкомплекты на любую популярную модель иномарки.

В чем плюсы новых запчастей?

Покупка запчастей в магазине KLAN.com.ua может дать вам множество плюсов:

Гарантия качества

Отсутствие дефектов

Цена как на разборе

100% совместимость с машиной

Данная тема невероятно обширна, особенно если учитывать особенности конкретно Opel Vivaro, лучше углубиться больше. Как раз о его особенностях и полном выборе запасных частей подробнее на klan.com.ua.

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