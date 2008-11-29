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Выбираем полы для кухни
Кухня – самое посещаемое место в доме. Полы на кухне должны выдерживать усиленные нагрузки, тяжелую мебель и предметы электротехники, множество брызг, перепады температур и уровня влажности. Какой материал лучше всего выбрать для укладки на кухне, чтобы он длительное время сохранял свою форму и внешний вид?
Водонепроницаемый ламинат
Деревянные полы не рекомендуется укладывать на кухне, так как паркетная доска может впитывать влагу и со временем это приведет к деформации. Прекрасная альтернатива деревянному полу – ламинат. Цена ламината в Украине зависит от производителя и особенностей материала. Для кухни лучше выбирать абсолютно водонепроницаемые ламинированные полы Quick Step, обладающие такими преимуществами:
Роскошная виниловая плитка
Виниловая плитка – лидер по жесткости и прочности среди всех видов напольных покрытий. Такие полы производят из ПВХ, который характеризуется абсолютной водонепроницаемостью. К тому же винил отлично сочетается с системой подогрева пола.
Особенности виниловых полов:
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