Выбираем полы для кухни

Кухня – самое посещаемое место в доме. Полы на кухне должны выдерживать усиленные нагрузки, тяжелую мебель и предметы электротехники, множество брызг, перепады температур и уровня влажности. Какой материал лучше всего выбрать для укладки на кухне, чтобы он длительное время сохранял свою форму и внешний вид?

Водонепроницаемый ламинат

Деревянные полы не рекомендуется укладывать на кухне, так как паркетная доска может впитывать влагу и со временем это приведет к деформации. Прекрасная альтернатива деревянному полу – ламинат. Цена ламината в Украине зависит от производителя и особенностей материала. Для кухни лучше выбирать абсолютно водонепроницаемые ламинированные полы Quick Step, обладающие такими преимуществами:

Повышенная устойчивость поверхности – древесно-волокнистые плиты, из которых изготавливается ламинат, обрабатываются защитным покрытием Scratch Guard. Защитный слой обеспечивает наивысший уровень защиты от царапин, вмятин, падения острых предметов;

Надежная система крепления с помощью замков Uniclic;

Защита от накопления пыли, выгорания – все материалы обрабатываются несмываемой антистатической жидкостью, которая защищает от электрических разрядов и накопления пыли даже при пониженном уровне влажности в помещении. В яркий солнечный день ненужно зашторивать окна, декоративный окрас ламината не выгорает;

Защита от влаги – производители внедрили в процесс создания ламината водонепроницаемое клееное основание, защищающее полы от проникновения влаги, жидкостей;

Экологически чистые составляющие – ламинат не выделяет токсичных веществ, вредных для здоровья.

Роскошная виниловая плитка

Виниловая плитка – лидер по жесткости и прочности среди всех видов напольных покрытий. Такие полы производят из ПВХ, который характеризуется абсолютной водонепроницаемостью. К тому же винил отлично сочетается с системой подогрева пола.

Особенности виниловых полов:

Жесткие плиты противостоят любым механическим повреждениям, выдерживают падение острых предметов;

Роскошный верхний слой - фотографическое покрытие дает возможность имитировать деревянные узоры, натуральный камень или керамику;

Гидроизоляционные свойства материала выдерживают обилие брызг и капель на полу;

На прочной поверхности плиток не остаются царапины от когтей животных.

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