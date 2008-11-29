Трамп придумав, як звільнити Європу від Путіна

Президент США Дональд Трамп має намір використовувати швидкозростаючі запаси американського скрапленого газу в якості політичного інструменту, щоб знизити залежність ряду європейських країн від поставок з Росії.

Про це йдеться в публікації інформагентства Reuters. За його даними, просувати свою ініціативу Д.Трамп почне на саміті Трьох морів, який пройде 6 липня в Варшаві.

Однією з основних тем зустрічі стане розширення регіональної енергетичної інфраструктури, що включає будівництво терміналів зрідженого газу і газопроводів. У числі авторів цієї ініціативи - Польща, Австрія, Угорщина, Латвія і Естонія.

За даними інформагентства, Д.Трамп заявить на варшавській зустрічі, що офіційний Вашингтон хоче допомогти країнам-союзникам, спростивши американським компаніям поставки скрапленого газу в Центральну і Східну Європу.

Раніше Д.Трамп заявив, що США розраховують на довгострокові контракти з поставок газу в Індію. США в 2017-2018 рр. стануть нетто-експортером газу завдяки буму видобутку сланцевого газу в штатах Техас і Пенсільванія.